Обучать астрономии канадцев, заниматься в модельной школе и вести видеоблог. И всё это – на руках с ребёнком!

Нет ничего невозможного, даже если ты – мама в декрете! Именно под таким девизом живут героини этого сюжета. С лёгкой руки эти молодые девушки превращают хобби в любимую работу и про воспитание малышей при этом не забывают. Галине – 25, заботу о двухлетнем Юре она совмещает с фрилансом. К слову, это удалённая работа, которая подразумевает выполнение отдельных проектов или заказов. Сейчас такой вид заработка становится топовым для мам в декрете.

Галина Алуф, фрилансер:

Мы проводим онлайн-занятия. Получается такая работа ночная, её совмещать ещё проще, потому что большая разница во времени и мне ничто не мешает этим заниматься. Тщательное планирование времени помогает девушке заниматься онлайн-репетиторством: обучать астрономии детей из Канады, получать образование в модельной школе и даже вести свой видеоблог. И всё это – на руках с маленьким ребёнком.

Галина Алуф:

Плюсы в том, что ты находишься дома, не тратишь время и силы на дорогу, что ты можешь организовать удалённую работу таким образом, чтобы ребёнок, вообще, этого не почувствовал. То есть пока он спит, пока он чем-то занят. Если у ребёнка есть режим – это очень удобно.

Елена Шабельянова, фрилансер:

Когда был сыну годик, у меня возникла идея сделать интересную одежду для фотосессии, и я поняла, что поскольку я умею шить, то мне будет быстрее и легче сшить, чем искать.

Елена до декретного о фрилансе даже не помышляла, работала врачом-педиатром. В мир удалённого заработка окунулась, когда ребёнку стукнул годик и всё изменилось. Своё хобби – пошив детской одежды – девушка превратила в стабильный доход. Сейчас несколько часов в день, пока спит маленький Артём, она посвящает шитью.

Елена Шабельянова:

Если это работа мамы на фрилансе, она должна быть текучая, чтобы можно было легко переставить сроки. Если ребёнок спит, с бабушкой, с дедушкой – это время, которое можно использовать для своего дела. В начале недели можно записать, что ты будешь делать в другие дни.

У Марии – двое маленьких детей. Именно в декретном отпуске девушка поняла, какая работа делает её по-настоящему счастливой. По велению сердца Маша сначала фотографировала своих малышей, а затем занялась любимым делом профессионально. Девушка признается, что возвращаться к офисной работе после декрета не планирует, своё призвание она уже нашла.

Мария Покуть, фрилансер:

Занятость небольшая, она отнимает два-три часа в день. Поэтому я целый день с детьми нахожусь, всегда рядом, во время их сна днём либо ночью можно поработать – это никак не влияет на материнство.