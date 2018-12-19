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За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?

19 декабря 2018 07:25
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Потерять крышу над головой боится каждый здравомыслящий человек. Но всё же, случается, теряет. Это происходит по многим причинам, одной из которых являются неоплаченные квитанции. Статья 29-ая Жилищного Кодекса Республики Беларусь гласит, что собственник обязан вносить плату за коммунальные услуги. Причем «надо» возникает сразу же после регистрации права собственника на жилое помещение. И никого не волнует, живёте вы там или нет. А если задолженность, то будьте добры раскошелиться, иначе дело примет крутой оборот, вплоть до выселения.

За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?-1

Дмитрий Тарасов, адвокат:
Решение этого вопроса зависит от того, находится помещение в частном или в государственном жилищном фонде.

Что касается частной собственности, владелец может требовать выселения жильцов без предоставления другого помещения. Такая ситуация возможна в случае неуплаты коммунальных услуг в течение двух месяцев. Приведет к выселению и шестимесячная задолженность без уважительных причин из помещения на балансе государства.

За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?-4

Дмитрий Тарасов:
Наниматели выселяются с предоставлением других жилых помещений, при этом, предоставляемое жилое помещение взамен изымаемого предоставляется по общей площади менее имевшегося жилого помещения, либо уступающего своими потребительскими качествами.   

За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?-7

На каких бы квадратных метрах вы не жили, за коммунальные услуги надо платить. Сюда входят платежи за отопление, водоснабжение, электроэнергию и так далее. Но к сожалению, не все граждане, пользуясь благами, платят за них, как следствие, образуется долг. И тогда ждите на пороге приставов.   

За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?-10

Дмитрий Тарасов:
Кроме того, имеет значение, по каким причинам образовалась задолженность, уважительные или нет.

Индивидуального подхода и лояльности требуют люди, которые работают, но при этом находятся в бедственном положении. Серьёзная болезнь или инвалидность, наличие недееспособных лиц на иждивении тоже могут стать смягчающим обстоятельством в суде. Ведь выселить человека в никуда, даже если он злостный должник, нельзя. Местные власти зачастую идут навстречу и предоставляют рассрочку.

За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?-13

Дмитрий Тарасов:
Стоит помнить, что к жилищным помещениям государственного жилищного фонда вносятся, в том числе, и помещения коммерческого использования, т. е. те жилые помещения, которые не были приватизированы в установленный срок и перешли в категорию коммерческого использования.   

За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?-16

Выселение по суду – крайняя мера, к которой прибегают расчётно-справочные центры. И если оплачивать счета своевременно, то волноваться не стоит – на ваше имущество не посягнут.   

# Право # общество # Дмитрий Тарасов # Фотофакт # общество

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