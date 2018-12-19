За что могут выселить из квартиры в Беларуси и какую роль тут играет форма собственности?

Потерять крышу над головой боится каждый здравомыслящий человек. Но всё же, случается, теряет. Это происходит по многим причинам, одной из которых являются неоплаченные квитанции. Статья 29-ая Жилищного Кодекса Республики Беларусь гласит, что собственник обязан вносить плату за коммунальные услуги. Причем «надо» возникает сразу же после регистрации права собственника на жилое помещение. И никого не волнует, живёте вы там или нет. А если задолженность, то будьте добры раскошелиться, иначе дело примет крутой оборот, вплоть до выселения.

Дмитрий Тарасов, адвокат:

Решение этого вопроса зависит от того, находится помещение в частном или в государственном жилищном фонде. Что касается частной собственности, владелец может требовать выселения жильцов без предоставления другого помещения. Такая ситуация возможна в случае неуплаты коммунальных услуг в течение двух месяцев. Приведет к выселению и шестимесячная задолженность без уважительных причин из помещения на балансе государства.

Дмитрий Тарасов:

Наниматели выселяются с предоставлением других жилых помещений, при этом, предоставляемое жилое помещение взамен изымаемого предоставляется по общей площади менее имевшегося жилого помещения, либо уступающего своими потребительскими качествами.

На каких бы квадратных метрах вы не жили, за коммунальные услуги надо платить. Сюда входят платежи за отопление, водоснабжение, электроэнергию и так далее. Но к сожалению, не все граждане, пользуясь благами, платят за них, как следствие, образуется долг. И тогда ждите на пороге приставов.

Дмитрий Тарасов:

Кроме того, имеет значение, по каким причинам образовалась задолженность, уважительные или нет. Индивидуального подхода и лояльности требуют люди, которые работают, но при этом находятся в бедственном положении. Серьёзная болезнь или инвалидность, наличие недееспособных лиц на иждивении тоже могут стать смягчающим обстоятельством в суде. Ведь выселить человека в никуда, даже если он злостный должник, нельзя. Местные власти зачастую идут навстречу и предоставляют рассрочку.

Дмитрий Тарасов:

Стоит помнить, что к жилищным помещениям государственного жилищного фонда вносятся, в том числе, и помещения коммерческого использования, т. е. те жилые помещения, которые не были приватизированы в установленный срок и перешли в категорию коммерческого использования.