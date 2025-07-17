Дмитрий Жук о личном приёме граждан: это пример обратной связи власти и народа

Единый день приема граждан проводят белорусские сенаторы во всех районах Гомельской области. Вместе с ними работают руководители организаций, которые по долгу службы должны решать насущные вопросы жителей без волокиты и избыточной бюрократии. И это главные принципы в работе с населением, как того требует Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буда-Кошелевском районе с вопросом об оказании медицинских услуг обратился пенсионер из Гомеля. Летом мужчина проживает на даче и просит проводить ему внутривенные инъекции особого препарата в передвижном ФАПе. Как пояснили врачи, выполнять такую процедуру можно только стационарно – по направлению из областного центра гомельчанину проведут процедуры в районной больнице.

Дмитрий Жук, заместитель председателя Постоянной Комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Эта форма приемов очень хороша. Хороша тем, что люди имеют возможность поделиться своим видением и проблемами не только с местной властью, которая, по их мнению, иногда их не очень слышит, но и с людьми, которые приезжают из центра, из Минска, из областного центра. Вот это и есть тот пример обратной связи власти и людей, власти и народа. Форма очень хорошая.

Личный прием – это изучение реальной обстановки, складывающейся по самым различным направлениям, оценка работы с местными исполнительными органами власти. Ключевая задача – решить вопрос в соответствии с законодательством. Следующим шагом после единого дня приема станет традиционное подведение его итогов на выездном президиуме с участием руководства области и районов.