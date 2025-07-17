В Минске на улице Нёманской торжественно открылась детская игровая площадка

Она выполнена в эстетике лесной сказки. Проект по благоустройству двора во Фрунзенском районе победил в конкурсе гражданских инициатив. Жители презентовали свою идею и оплатили 10 % стоимости оборудования. Что является обязательным условием. На площадке разместился современный комплекс. Он выбирался с учетом пожеланий юных минчан. Установлено несколько видов игрового оборудования. Оно рассчитано на разный возраст детей.

Екатерина Чернявская: Раньше, когда-то в 2020 году, у нас было решение, что мы должны построить себе какую-то детскую площадку, потому что ничего такого не было. Но это стоило довольно-таки больших финансовых средств. Ну и вот в том году мы узнали о конкурсе, который проводил Мингорисполком. Я, как председатель правления, подготовила проект, составила проектно-осведомительную документацию и предоставила ее на конкурс. Ну вот в нашем районе выиграло три, мы в том числе.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района Минска: Здесь установлено несколько видов различного игрового оборудования, которое рассчитано на различный возраст детей, которые могут воспользоваться, в том числе и дети старшего возраста.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Буквально у нас остались в ряде районов (в Московском районе, в Советском районе), где идут сейчас работы. Мы ожидаем их в эксплуатацию ко Дню города. Ну а то, что касается сегодняшней площадки, мы отмечаем в принципе активность жителей двора не только в реализации этой гражданской инициативы, но и обустройстве всего двора, что очень ценно.

На городском конкурсе гражданских инициатив сразу три проекта Фрунзенского района одержали победу. Два из них уже реализованы и радуют жителей.