В Витебске прошёл белорусско-российский форум женских инициатив

Славянский аспект женского предпринимательства. Более 200 бизнес-леди из Беларуси и России собрались сегодня, 17 июля, в Витебске на фестивале инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им успешно удается совмещать собственное дело и материнство. Поэтому и к решению задач форума его участницы точно знают, как подойти: от идеи до ее воплощения.

Бизнес с женским лицом за последние годы выходит на существенно новый уровень. Представительницы прекрасной половины человечества успешно конкурируют с мужчинами, предлагая все больше инициатив от высоких технологий до моды, современных художественных изделий и культуры. Задача форума – направить идеи в нужное русло и дать им возможность реализоваться. В Витебской области среди популярных направлений у предпринимательниц – сфера торговли и услуг, а также логистика. На местах им в полной мере оказывают поддержку.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Сегодня очень много российских гостей. Это подчеркивает то, что у нас такая связь с регионами России складывается очень хорошая. Это возможность еще раз показать и наши возможности, увидеть их возможности и дать друг другу реализоваться. Женский бизнес – это всегда не только про деньги. Женский бизнес – это еще социальная ответственность всегда. Женщина еще и создает рабочие места и думает о том, как помочь нуждающимся категориям населения, которые где-то более нуждаются в помощи и поддержке. И это тоже нужно поддерживать.

Говорили на форуме и о реализации совместного белорусско-российского проекта по выходу бизнес-леди на рынок Союзного государства. Планируется, что участие в программе примут более полусотни женщин. За год они освоят основы таможенного права, внешнеэкономической деятельности. По завершении обучения будет создано уникальное сообщество по реализации товаров и услуг между дружественными странами. Первый день фестиваля прошел продуктивно. Был подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве Витебской областной организации БСЖ с Московским региональным отделением Союза женщин России. 18 июля бизнес-леди ждут в Полоцке.