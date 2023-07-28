«Задача стоит амбициозная». В Минске за 2023 год предусмотрен капремонт 168 жилых домов

Новости Беларуси. В Минске за первое полугодии выполнен капремонт более 50 домов. Введено в эксплуатацию 280 тысяч м2, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вопросы комплексного подхода при проведении работ обсудили на совещании в Мингорисполкоме. Основными источниками финансирования являются бюджетные средства и отчисления жильцов. Сейчас формируются планы на 2024 год. В первую очередь, работы ведутся по замене кровли, систем водоснабжения, водоотведения и ремонту фасада.

В 2023 году на законодательном уровне изменился подход к капитальному ремонту. Местным органам власти предоставлена возможность определять подрядные организации без проведения конкурсных торгов. Выбраны предприятия государственной формы собственности.

Марина Толстик, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:

С начала 2023 года на капремонте работают организации государственной формы собственности. Конечно, это способствует улучшению качества выполняемых работ, в том числе и на весь гарантийный период. Фактически, на всех объектах уже ведутся работы. У нас нет объектов, где они не начаты. Задача стоит амбициозная на третий квартал, потому что в третьем квартале планируется выполнить более 700 тысяч м2.