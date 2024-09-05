РНПЦ травматологии и ортопедии получил благотворительный сертификат на приобретение нового оборудования

Современное медицинское оборудование, новейшие технологии лечения и квалифицированные специалисты. РНПЦ травматологии и ортопедии 5 сентября посетил почетный консул Беларуси в Швейцарии Германн Александер Бейелер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время визита дипломат побывал в детском отделении, познакомился с особенностями его работы и пообщался с маленькими пациентами. В медучреждении сейчас 60 детей с тяжелейшими патологиями опорно-двигательной системы. Специалисты центра проводят сложнейшие операции, применяя мировые методики и уникальные разработки для того, чтобы дети смогли встать на ноги. В рамках благотворительной акции почетный консул передал отделению денежный сертификат на сумму 40 тысяч долларов.

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Дети сами по себе – цветы жизни. И на самом деле, когда мы говорим о детской травматологии, это возможность подарить жизнь долгую, беспроблемную ребенку в ситуации, когда мы можем исправить тот дефект, который у него есть, или максимально облегчить его жизнь.

Германн Александер Бейелер, почетный консул Беларуси в Швейцарии:

Сейчас благодаря тому, что есть такая прекрасная клиника высшего уровня, у родителей есть возможность прийти сюда со своим ребенком и получить здесь для него лечение, в результате которого ребенок сможет ходить, восстановить свое здоровье либо полностью, либо частично. В моей голове зародилась идея сделать такое финансовое пожертвование, потому что здесь речь идет о детях, о помощи детям. Это не последняя помощь такого рода. Я буду делать это еще и еще в будущем.