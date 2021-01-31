Зачем учиться в Академии управления? Пять мнений

Новости Беларуси. На неделе один из ведущих вузов страны был центром всеобщего внимания. В Академию управления при Президенте страны пришли высокопоставленные выпускники разных лет. Повод приятный – 30-летие с момента создания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оксфорд, Гарвард, Кембридж, МГУ. Элитные альма-матер, которые выпускают современных руководителей, или, как модно говорить сейчас, менеджеров. Они не только руководят министерствами и ведомствами, но и в том числе крупными мировыми корпорациями. Создать свою элитную школу в Беларуси задумались еще в 90-е. Банальное, избитое, но от того не менее актуальное и сегодня – кадры решают все. Понимали это тогда, понимают это и сейчас. За 30 лет здесь подготовили почти 100 тысяч управленцев. Среди них – и чиновники первого эшелона (до 70 % действующего правительства ее выпускники), и руководители среднего звена. Некоторые из них стали героями материала Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Академия управления сегодня – это, по сути, три вуза в одном: Институт управленческих кадров, Институт государственной службы и Научно-исследовательский институт теории практики и государственного управления. Они успешно дополняют друг друга и позволяют выпускникам постоянно совершенствовать свои знания и умения и применять их на практике.

Именно здесь учатся лучшие из лучших. На бюджет набирают золотую сотню. Это 100 выпускников школ – медалисты, призеры олимпиад и конкурсов. Идет набор и слушателей – это те, кто обновляет свои знания. Теория тоже не стоит на месте. Особенность управления как науки – чувствовать пульс жизни и передать этот ритм будущему руководителю. Сухими цифрами современного менеджера не удивишь, а вот специальными учебными кейсами: тренинги, деловые игры, ситуационное моделирование – заставят подумать. Учат и новым технологиям – от построения эффективной команды до этики руководителя. Расскажут даже о моде в деловом костюме. Обязательно студенты сдадут экзамен по противодействию коррупции. Каждый год из стен Академии управления выходят около 9 тысяч специалистов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

30 лет назад один из основных шагов, которые были сделаны, – была создана Академия управления при Президенте для подготовки кадров. Без кадров невозможно решить ни одно дело, ни малое, ни среднее, ни большое. За 30 лет Академия состоялась как высшее учебное заведение. Все для того, чтобы мы имели кадры высокой квалификации, с высоким уровнем подготовки, конкурентоспособные по мыслям, по направлениям, по стратегии. Все на сегодняшний день есть. Что думает сотрудник немецкого университета о белорусской Академии управления?