Что думает сотрудник немецкого университета о белорусской Академии управления?

Новости Беларуси. На неделе один из ведущих вузов страны был центром всеобщего внимания. В Академию управления при Президенте страны пришли высокопоставленные выпускники разных лет. Повод приятный – 30-летие с момента создания вуза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несмотря на пандемию, Академия управления на связи, пусть и онлайн, с другими вузами. Постоянно сотрудничает и обменивается опытом с более чем 70 профильными учебными заведениями из 28 стран.