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Что думает сотрудник немецкого университета о белорусской Академии управления?

31 января 2021 20:50
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Новости Беларуси. На неделе один из ведущих вузов страны был центром всеобщего внимания. В Академию управления при Президенте страны пришли высокопоставленные выпускники разных лет. Повод приятный – 30-летие с момента создания вуза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что думает сотрудник немецкого университета о белорусской Академии управления?-1

Несмотря на пандемию, Академия управления на связи, пусть и онлайн, с другими вузами. Постоянно сотрудничает и обменивается опытом с более чем 70 профильными учебными заведениями из 28 стран.

Что думает сотрудник немецкого университета о белорусской Академии управления?-4

Георгий Хубуа, руководитель по исследованиям университета Штайнбайс (Германия):
Это касается и повышения квалификации государственных служащих, акцент на цифровых технологиях, на развитии компетенций личностных. Этот подход особенно интересен и для немецких университетов на примере Академии управления. Я уверен, что там действительно хорошо обучают государственных служащих.

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Георгий Хубуа # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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