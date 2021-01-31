Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?
Новости Беларуси. Виктория Лысенко обратилась в Березинский райисполком неделю назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ее квартире неприятный налет на стенах. Конечно, пыталась сама разобраться в вопросе, дом все-таки на гарантии. Не получилось. Решилась на крайние меры – обратилась за помощью к председателю райисполкома. Выслушали, и вот уже вместе с застройщиком ищут ответы.
Только месяц, как Денис Дишук назначен на должность председателя райисполкома, но уже каждый знает: не только в приемные, но и в обычные дни попасть к главе района можно до обеда с понедельника по пятницу. Такой не дистанционный подход.
Виктория Лысенко, жительница Березино:
Он сам говорит, что если какая-то еще проблема, то, уже не записываясь, идти прямо к нему. Вникает во все. Помогать людям – это самое хорошее качество. Слушать их, выполнять свои обязанности.
Вторую половину дня Денис Игоревич на производствах. Это посещает уже в 12-й раз за месяц. Наконец-то стратегия развития выработана. Березинское предприятие мелиоративных систем в передовиках, но сбавлять темпы нельзя: расширение бизнеса.
Запчасти поступают, в принципе, у вас никаких проблем основных не должно возникать.
Впереди новые проекты в аграрной и туристической сферах. Уже весной приступят к производству зерновых и трав, а часть старого корпуса переоборудуют под гостиницу. Березино председатель райисполкома тоже прошел уже вдоль и поперек. Есть над чем работать. Говорят, стартанут с имиджевого проекта. Заброшенный объект (когда-то это была библиотека) апгрейдят. Разместят здесь – их очень не хватает городу – молодежный центр и откроют ЗАГС.
Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:
Чтобы здесь был ЗАГС, чтобы здесь у нас был молодежный центр. На этом фоне, думаю, все-таки молодежь будет здесь задерживаться, жениться, замуж выходить. А моя задача как председателя райисполкома подтянуть сюда малый и средний бизнес, чтобы создать рабочие места, чтобы район процветал, развивался.
Продуманный менеджмент, умение видеть перспективу, чувствовать коллектив и людей – составляющие формулы успеха руководителя. Азы этой грамоты, признается Денис Игоревич, усвоил в Академии управления при Президенте.
Денис Дишук:
Заставляю своих подчиненных здесь, в организации, то есть говорю, что учиться никогда не поздно. Я как председатель райисполкома сам говорю, что я постоянно учусь. Я думаю, что все делается правильно со стороны Академии управления при Президенте. И я думаю, что перспективы у них очень огромные.
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