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Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?

31 января 2021 20:55
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Новости Беларуси. Виктория Лысенко обратилась в Березинский райисполком неделю назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ее квартире неприятный налет на стенах. Конечно, пыталась сама разобраться в вопросе, дом все-таки на гарантии. Не получилось. Решилась на крайние меры – обратилась за помощью к председателю райисполкома. Выслушали, и вот уже вместе с застройщиком ищут ответы.

Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?-1

Только месяц, как Денис Дишук назначен на должность председателя райисполкома, но уже каждый знает: не только в приемные, но и в обычные дни попасть к главе района можно до обеда с понедельника по пятницу. Такой не дистанционный подход.

Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?-4

Виктория Лысенко, жительница Березино:
Он сам говорит, что если какая-то еще проблема, то, уже не записываясь, идти прямо к нему. Вникает во все. Помогать людям это самое хорошее качество. Слушать их, выполнять свои обязанности.

Вторую половину дня Денис Игоревич на производствах. Это посещает уже в 12-й раз за месяц. Наконец-то стратегия развития выработана. Березинское предприятие мелиоративных систем в передовиках, но сбавлять темпы нельзя: расширение бизнеса.

Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?-7

Запчасти поступают, в принципе, у вас никаких проблем основных не должно возникать.

Впереди новые проекты в аграрной и туристической сферах. Уже весной приступят к производству зерновых и трав, а часть старого корпуса переоборудуют под гостиницу. Березино председатель райисполкома тоже прошел уже вдоль и поперек. Есть над чем работать. Говорят, стартанут с имиджевого проекта. Заброшенный объект (когда-то это была библиотека) апгрейдят. Разместят здесь их очень не хватает городу молодежный центр и откроют ЗАГС.

Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?-10

Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:
Чтобы здесь был ЗАГС, чтобы здесь у нас был молодежный центр. На этом фоне, думаю, все-таки молодежь будет здесь задерживаться, жениться, замуж выходить. А моя задача как председателя райисполкома подтянуть сюда малый и средний бизнес, чтобы создать рабочие места, чтобы район процветал, развивался.

Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?-13

Продуманный менеджмент, умение видеть перспективу, чувствовать коллектив и людей составляющие формулы успеха руководителя. Азы этой грамоты, признается Денис Игоревич, усвоил в Академии управления при Президенте.

Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?-16

Денис Дишук:
Заставляю своих подчиненных здесь, в организации, то есть говорю, что учиться никогда не поздно. Я как председатель райисполкома сам говорю, что я постоянно учусь. Я думаю, что все делается правильно со стороны Академии управления при Президенте. И я думаю, что перспективы у них очень огромные.

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# Государственная социальная политика # общество # Виктория Лысенко # Денис Дишук # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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