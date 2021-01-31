Формула успеха руководителя. Что заставляет делать своих подчинённых председатель Березинского райисполкома?

Новости Беларуси. Виктория Лысенко обратилась в Березинский райисполком неделю назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ее квартире неприятный налет на стенах. Конечно, пыталась сама разобраться в вопросе, дом все-таки на гарантии. Не получилось. Решилась на крайние меры – обратилась за помощью к председателю райисполкома. Выслушали, и вот уже вместе с застройщиком ищут ответы.

Только месяц, как Денис Дишук назначен на должность председателя райисполкома, но уже каждый знает: не только в приемные, но и в обычные дни попасть к главе района можно до обеда с понедельника по пятницу. Такой не дистанционный подход.

Виктория Лысенко, жительница Березино:

Он сам говорит, что если какая-то еще проблема, то, уже не записываясь, идти прямо к нему. Вникает во все. Помогать людям – это самое хорошее качество. Слушать их, выполнять свои обязанности. Вторую половину дня Денис Игоревич на производствах. Это посещает уже в 12-й раз за месяц. Наконец-то стратегия развития выработана. Березинское предприятие мелиоративных систем в передовиках, но сбавлять темпы нельзя: расширение бизнеса.

Запчасти поступают, в принципе, у вас никаких проблем основных не должно возникать. Впереди новые проекты в аграрной и туристической сферах. Уже весной приступят к производству зерновых и трав, а часть старого корпуса переоборудуют под гостиницу. Березино председатель райисполкома тоже прошел уже вдоль и поперек. Есть над чем работать. Говорят, стартанут с имиджевого проекта. Заброшенный объект (когда-то это была библиотека) апгрейдят. Разместят здесь – их очень не хватает городу – молодежный центр и откроют ЗАГС.

Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:

Чтобы здесь был ЗАГС, чтобы здесь у нас был молодежный центр. На этом фоне, думаю, все-таки молодежь будет здесь задерживаться, жениться, замуж выходить. А моя задача как председателя райисполкома подтянуть сюда малый и средний бизнес, чтобы создать рабочие места, чтобы район процветал, развивался.