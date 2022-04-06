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В Беларуси теперь производят сыр раклет. Что в нём особенного и как это делается?

06 апреля 2022 19:04
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Новости Беларуси. Швейцарский сыр раклет белорусского производства произвел фурор. Раскрывает вкус только при нагревании, зреет несколько месяцев. Изобилие стола белорусов – в руках отечественных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси теперь производят сыр раклет. Что в нём особенного и как это делается?-1

Ольга Кулешова, специалист по маркетингу сырного производства:
Каждая головка вручную обрабатывается специальным раствором бактерий. Они образуют корку, и в этой корке он зреет от трех до пяти месяцев. Эти бактерии и дают тот неповторимый грибной вкус настоящего швейцарского сыра.

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# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Кулешова # Фотофакт

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