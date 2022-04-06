В Беларуси теперь производят сыр раклет. Что в нём особенного и как это делается?

Новости Беларуси. Швейцарский сыр раклет белорусского производства произвел фурор. Раскрывает вкус только при нагревании, зреет несколько месяцев. Изобилие стола белорусов – в руках отечественных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Кулешова, специалист по маркетингу сырного производства:

Каждая головка вручную обрабатывается специальным раствором бактерий. Они образуют корку, и в этой корке он зреет от трех до пяти месяцев. Эти бактерии и дают тот неповторимый грибной вкус настоящего швейцарского сыра.