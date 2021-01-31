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Вячеслав Данилович: в действующем правительстве Беларуси 70% – выпускники Академии управления

31 января 2021 20:51
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Новости Беларуси. На неделе один из ведущих вузов страны был центром всеобщего внимания. В Академию управления при Президенте страны пришли высокопоставленные выпускники разных лет. Повод приятный – 30-летие с момента создания вуза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Какого управленца мы готовим сегодня?

Вячеслав Данилович: в действующем правительстве Беларуси 70% – выпускники Академии управления-1

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Естественно, он должен обладать научно обоснованными, высокопрофессиональными знаниями в сфере управления. Но самый важный, существенный момент – он должен быть государственником и патриотом своей страны, который чувствует ответственность за отечество, за судьбу белорусского народа. И очень важное еще качество на сегодняшний момент – умение коммуницировать с людьми и умение формировать актуальную повестку дня общественного развития.

Александр Субботин: Академия управления всегда была каким-то отдельным украшением всей системы образования нашей страны

Могу только отметить, что в действующем правительстве Республики Беларусь 70 % – выпускники Академии управления. Это в действующем правительстве нашей страны, чем мы гордимся.

Вячеслав Данилович: в действующем правительстве Беларуси 70% – выпускники Академии управления-4

Зачем учиться в Академии управления? Пять мнений. Читайте здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вячеслав Данилович # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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