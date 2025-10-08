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Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами

08 октября 2025 10:59
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Чем ближе к центру – тем дороже. Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами. Центральная часть включает самые популярные у автомобилистов места: Верхний город, Троицкое предместье и улицу Замковую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами-2

Вторая зона расположится в границах первого транспортного кольца, а третья – за ее пределами. На основании указа Президента за парковку без оплаты с водителей будет взиматься штраф в размере базовой величины, сейчас это 42 рубля.

Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами-4

Все данные о нарушениях будут автоматически поступать в единую информационную систему parkouka.by, а контролировать автомобилистов будет специальный мобильный комплекс. 

Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами-6

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:
Мобильный комплекс, камеры с видеоаналитикой, присутствие специалиста по работе с клиентами, будем фиксировать. Наш программный комплекс это позволяет, будем развивать, в случае неоплат направлять письма, претензии. 

Если на претензию не отреагируют, будет готовиться исковое заявление, направляться в суд, после принятия решения судом будет взыскиваться еще и судебная издержка. В настоящее время введено нашей Государственной автомобильной инспекцией новшество, как синяя разметка. Понимает, что раз приехал на синюю разметку, значит, он находится на платной парковке и нужно оплатить.

В столице насчитывается свыше 6 тысяч платных парковочных мест. До конца года их количество увеличится до 10 тысяч, а в перспективе и вовсе в два раза.

# Правила дорожного движения # Социальная инфраструктура # Михаил Филиппов

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