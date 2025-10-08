Чем ближе к центру – тем дороже. Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами. Центральная часть включает самые популярные у автомобилистов места: Верхний город, Троицкое предместье и улицу Замковую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая зона расположится в границах первого транспортного кольца, а третья – за ее пределами. На основании указа Президента за парковку без оплаты с водителей будет взиматься штраф в размере базовой величины, сейчас это 42 рубля.

Все данные о нарушениях будут автоматически поступать в единую информационную систему parkouka.by, а контролировать автомобилистов будет специальный мобильный комплекс.

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

Мобильный комплекс, камеры с видеоаналитикой, присутствие специалиста по работе с клиентами, будем фиксировать. Наш программный комплекс это позволяет, будем развивать, в случае неоплат направлять письма, претензии.

Если на претензию не отреагируют, будет готовиться исковое заявление, направляться в суд, после принятия решения судом будет взыскиваться еще и судебная издержка. В настоящее время введено нашей Государственной автомобильной инспекцией новшество, как синяя разметка. Понимает, что раз приехал на синюю разметку, значит, он находится на платной парковке и нужно оплатить.

В столице насчитывается свыше 6 тысяч платных парковочных мест. До конца года их количество увеличится до 10 тысяч, а в перспективе и вовсе в два раза.