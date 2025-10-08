Как спасти бизнес от банкротства, обсудили эксперты в Минске

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: Выбранная нами тема нашей конференции оказалась очень востребованной, актуальной и вызвала повышенный интерес. Приехало более 100 участников этой конференции. Это судьи, ученые, правоведы. И не только страны СНГ, но и из Ирана, Китая.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Глава государства несколько лет назад пристальное внимание уделил этой теме. И на одном из совещаний, которое было посвящено новой редакции закона о банкротстве, а именно так он назывался, Президент сказал, что наша задача состоит в том, чтобы мы не банкротили предприятие, а помогали им выйти на стабильную работу.

Белорусская модель акцентирует внимание на санации (восстановлении платежеспособности) вместо ликвидации. Этот подход позволяет сохранить рабочие места, производственные мощности и социальную стабильность. Власть и бизнес-сообщество усиливают внимание к ранним стадиям кризиса, развивая инструменты досудебного урегулирования и поддержку предприятий, способных выйти из сложного положения.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Наш закон о несостоятельности – это максимальная проактивная позиция в целях сохранения предприятия. Отмечу, общаясь с нашими коллегами зарубежными – в Российской Федерации, в других странах – все отмечают прогрессивность этого закона. И действительно мы сегодня видим, что максимальное количество частных организаций уходит самостоятельно, когда есть такая необходимость, в санацию. То есть в спасение своего бизнеса, в том числе с помощью государства.

Такие дискуссии напоминают: финансовая устойчивость – это не случайный результат, а системный труд. И чем больше в экономике инструментов спасения, тем меньше причин для паники и даже в шторм.