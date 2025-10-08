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При сходе оползня в Индии погибли 15 человек

08 октября 2025 10:54
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Как минимум 15 человек, среди которых двое детей, погибли в результате схода масштабного оползня на севере Индии. Десятки тонн камней и грязи снесли с дороги автобус, заполненный людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению властей, в момент трагедии в салоне находились более 30 пассажиров. Прибывшие на место спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Им удалось отыскать трех человек живыми. Один ребенок считается пропавшим без вести. Не исключено, что количество жертв может многократно возрасти. Причиной произошедшего стали проливные дожди, которые не прекращаются в регионе уже несколько дней.

# Природные катаклизмы

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