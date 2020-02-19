Зачем пришлось разрабатывать этический кодекс педагога: «Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Валентина Чекан, учредитель частной школы:

Я сегодня ехала и анализировала учебные планы педагогического ВУЗа. Просмотрела, мне было интересно сравнить со своим годом окончания.

Я обнаружила, что педагогическая этика, как дисциплина, является дисциплиной по выбору студента. И поставив себя на место студента педагогического ВУЗа, я подумала, как часто я бы выбирала её из потока. Набралась бы у нас полноценная группа? Что мы предлагаем второй дисциплиной? Между чем и чем предлагаем выбор?

Валентина Чекан: «Есть хорошее белорусское слово «годнасць». Наверное, об этом каждому учителю стоит помнить»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Вы сейчас говорили про программы педуниверситета?