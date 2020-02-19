Зачем пришлось разрабатывать этический кодекс педагога: «Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».
Валентина Чекан, учредитель частной школы:
Я сегодня ехала и анализировала учебные планы педагогического ВУЗа. Просмотрела, мне было интересно сравнить со своим годом окончания.
Я обнаружила, что педагогическая этика, как дисциплина, является дисциплиной по выбору студента. И поставив себя на место студента педагогического ВУЗа, я подумала, как часто я бы выбирала её из потока. Набралась бы у нас полноценная группа? Что мы предлагаем второй дисциплиной? Между чем и чем предлагаем выбор?
Валентина Чекан: «Есть хорошее белорусское слово «годнасць». Наверное, об этом каждому учителю стоит помнить»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вы сейчас говорили про программы педуниверситета?
Валентина Чекан:
Да. В БГУ мы видим, там, где у нас идёт квалификация, в том числе, «преподаватель неких дисциплин», там, в принципе, педагогической этики нет. А ребята эти приходят в школу и после университета нашего тоже.
И мы обсуждаем кодекс, но мы не обсуждаем того, что привело к необходимости разработать этот кодекс. Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики, где нужно решать задачи на педагогическое мастерство, где идти в реальную школу с абсолютно реальными учениками, становиться – пусть, под надзором методиста, пусть, в какой-то лабораторной среде, но, тем не менее, прорабатывать эти вопросы и ответы.
Знаете, как вот у менеджеров, у менеджеров по продажам есть прямо готовые заготовки работы с возражениями, ещё что-то – кейсы, деловая игра. Почему мы не можем это отмоделировать?!