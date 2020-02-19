Отремонтируют 260 км. Какие дороги в Минской области приведут в порядок в 2020 году

Новости Беларуси. В Минской области продолжается ремонт дорог местного значения. Всего госпрограммой на четыре года запланировано строительство и обновление почти 2 000 километров асфальтобетонного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновлено более 1 700 километров дорог. В 2020 году осталось привести в надлежащее состояние 260 километров. На это в бюджете заложено 34 миллиона рублей. Наиболее масштабные работы развернутся на трассах в Березинском, Крупском, Пуховичском и Червенском районах.

Александр Белянкин, первый заместитель генерального директора КУП «Минскоблдорстрой»:

Основные автомобильные дороги, которые будут отремонтированы, наверное, на слуху в Минском районе. Возьмем, например, Минский район, это Сеница – Прилуки – Самохваловичи. По поселку Сеница будет реконструирована дорога с доведением параметров до четырех полос. Это Дубовляны – Боровляны – Королев Стан, перемычка так называемая между М3 и автомобильной дорогой Р40.