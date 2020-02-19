Валентина Чекан: «Есть хорошее белорусское слово «годнасць». Наверное, об этом каждому учителю стоит помнить»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Валентина Чекан, учредитель частной школы:

Есть хорошее белорусское слово «годнасць». В том числе и «прафесійная годнасць». Наверное, об этом каждому учителю стоит помнить – о том, что мы приходим в профессию, и если мы хотим в ней оставаться, то надо прирастать. И общество может там нивелировать роль учителя, как-то обращаться к ней, как общество себе предполагает это делать, но профессиональное достоинство должно быть у каждого. Мне не хочется снимать здесь ответственности с педагога. Общество может диктовать любые посылы, кодексы и так далее.

Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Пусть диктует, а мы – преподаватели, мы знаем, как работать.

Валентина Чекан:

Да. Надо держать лицо – это важно.