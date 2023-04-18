Зачем православным даётся пост и что ждёт верующих в Светлую седмицу? Объяснил протоиерей Игорь Латушко

В программе «Прикосновение к свету» встретились с протоиереем Игорем Латушко.
В программе «Прикосновение к свету» встретились с протоиереем Игорем Латушко.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Перед Пасхой многие православные взяли на себя труд Великого поста. Но как понять, принес ли он свои плоды? С каким настроем мы должны подходить к празднованию Христова Воскресения?
Протоиерей Игорь Латушко, клирик Свято-Духова кафедрального собора, духовник Минской епархии:
Давайте рассуждать. Постились – это значит, заглядывали в свое сердце. Смысл такой, чтобы увидеть там то, чем мы согрешили, и это вызывало скорбь, мы скорбели, то есть пребывали в делании поста, боролись со своим грехом, своими ошибками. Очищенное сердце должно впустить эту радость, она должна быть. Она входит как одна из граней духовной жизни, по апостолу Павлу: плод духовный есть мир, любовь, радость, кротость, воздержание. То есть это духовное измерение христианской жизни. Человек имеет три природы, поэтому и радость сверху приходит, от благодати. Одна – светлая, радостная, а вторая – душевная. Обнимаемся, христосимся, говорим «Христос Воскресе!» Это тоже радость, душевная. Приходим домой – накрытый стол, пироги, красное вино, угощения. Тоже радость, телесная.
Как важно, чтобы не затмить душевной и телесной божественную радость. Как ее сохранить – задача. Чтобы пребывать как можно дольше в духовном измерении жизни.
Олег Лепешенков:
Тогда понятнее становятся слова апостола Павла: всегда радуйтесь. И то, как их исполнять. То есть это радость, которая должна быть.
Протоиерей Игорь Латушко:
Духовная радость. Потому источник радости может быть и другой. Хочу подчеркнуть, как важно, чтобы она была в правильном измерении. Если мы там были в правильном состоянии, то и здесь будет радость духовная. Мы не будем забывать, какая цена этому, с трепетом радоваться будем, что Господь такой ценой нам дал эту радость. То есть с такой тихой оглядкой: Господи, как бы тебя не огорчить, как бы не расстаться с этим миром, радостью, тишиной. Вот это внимательная жизнь. А когда безбрежно, что тоже имеет место, то человек через день-два может потерять эту радость. Вот такие рифы, на которые хорошо бы не наткнуться.
Олег Лепешенков:
Как человеку построить общение с близкими, которые, может быть, по-другому относятся?
Протоиерей Игорь Латушко:
Если вам предлагают что-нибудь, надо ответить по любви. То есть воздержанность. То, что я сказал: плод духовный есть мир, любовь, кротость, воздержание. Человек по любви примет что-нибудь, порадуется с ними, вкусит радость, но осторожно в чем-то себя ограничит, если этот человек живет внимательно.
Олег Лепешенков:
Пасхальное богослужение – самое торжественное и радостное в году. Каково его главное содержание? Что мы должны услышать в эту ночь?
Протоиерей Игорь Латушко:
Церковь исполнена великим опытом, который запечатлен в богослужебных текстах. Слова Пасхального канона, он весь пропитан этой радостью, что мы причастны жизни вечной. Мы, радуясь здесь, предвкушаем, что это будет продолжение иметь. И так весь канон. А в конце отрезвляющие слова: плотию уснув, яко мертв. На Пасхальном богослужении в конце звучит. То есть вся радость сопряжена с памятью о том, как, какой ценой это совершено. Если у человека внутри укладывается эта противоположность, он правильно празднует.
Олег Лепешенков:
Вопрос, который, наверное, часто задают. Почему мы до сих пор умираем, уходим из этой жизни? Как нам в себе найти ту крепость веры, которая нам позволит увидеть свою жизнь в этой бесконечной перспективе?
Протоиерей Игорь Латушко:
Церковь богата, перед нами было много людей, которые прошли по жизненному пути и оставили после себя след святости. Эта святость разная. Как звезды на небе имеют разный свет, так и святые оставили после себя свет нетления, их тела стали нетленными, хотя Бог распорядился, чтобы зло было невечное. Грех истлевает, в землю закопает, и вырастают цветочки на могилке. Ничего не остается – земля. А там, где преодолен грех, нетление. И вот мы, глядя на братьев, которые прошли по жизни, подвизаемся, чтобы быть на них похожими. И пути нам указаны. Церковь оставила богатый опыт, чего нам искать в этой жизни. Борьба с грехом – это одно, второе – личное отношения с Богом, найти это отношение в жизни. Преподобный Серафим кратко выразил: Дух Святой надо стяжать, познать на вкус, как он действует, как Бог вселяется в человека и за что оставляет.
Олег Лепешенков:
Впереди Светлая седмица после Воскресения Христова. Что нас ждет на ней?
Протоиерей Игорь Латушко:
Как чудно учат святые, что духовно наслаждались часто причащением в Светлую седмицу. То есть скорбели с Христом, а потом радовались с ним в Светлую седмицу, приступали к чаще, часто встречались с Богом, жаждали этой встречи. Переживание этих встреч. Вот духовное измерение жизни.
Олег Лепешенков:
Какой совет вы чаще всего даете своим прихожанам, тем, кто к вам за ним приходит?
Протоиерей Игорь Латушко:
Человек должен понимать, что есть отношения с Богом. Нужно эти переживания почувствовать. Он должен алкать и жаждать этого, как сказано в Священном Писании: блаженны алчущие и жаждущие правды. Этого хотеть надо, на вкус почувствовать, как с Богом жить. Этот опыт бессмертный.
Олег Лепешенков:
А почему нам даются такие разные поводы задуматься, потрудиться над собой? Время поста, радости, обычного течения жизни.
Протоиерей Игорь Латушко:
У солнечного света спектр ограниченный – семь цветов. У божественного света – неограниченный. И Бог, видя струнки души, знает, как на них сыграть, чтобы человек как можно богаче приготовился, как можно более приобрел в этой жизни. Он ставит такие условия, чтобы раскрылось внутреннее состояние сердца. Человек имел прежний опыт – и благой, и худой. И Бог ставит человека в такие условия, чтобы обнажился опыт жизни прежней – или худой, или благой. Благой – заповедь выполнить, любить Бога и ближнего. А худой – ошибки наши, чтобы мы их тоже увидели, чтобы человек за это принес покаяние. Это что значит? Изменился, исправился, потрудился над тем, чтобы этого стало меньше или вообще не стало.
Олег Лепешенков:
Нам сказано, что Бог есть любовь. Как это понять при таком количестве несчастья, зла в мире?
Протоиерей Игорь Латушко:
Христианская любовь отличается очень сильно. Христианская любовь, любовь во Христе, там, где трудно любить. Христианин ты или нет, зависит от того, можешь ли любить врагов, тех, которые нам делают больно. Господь показал это на кресте. Так и мы должны упражняться в том, чтобы те, кто принес нам боль, смутил нас, огорчил – не воздать злом за зло. Чье оно, зло? Из-за него и Христа распяли. Поэтому каждый внутри себя повелевает. Адам преткнулся почему? Хотел знать, что есть добро и зло. Все потомки Адама изучают этот урок, и мы в том числе. Добро – это вернуться в сыновство к Богу, а зло – не узнать этого пути. Мы видим, когда человек погибает. Гибнут целые народы. Люди гибнут, кровь льется. Нужно жалеть и сострадать, если мы христиане. Это единственное правильное, что мы можем сделать.
Желаю светлой, радостной, тихой радости пасхальной всем нам.