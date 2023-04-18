Зачем православным даётся пост и что ждёт верующих в Светлую седмицу? Объяснил протоиерей Игорь Латушко

В программе «Прикосновение к свету» встретились с протоиереем Игорем Латушко.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Перед Пасхой многие православные взяли на себя труд Великого поста. Но как понять, принес ли он свои плоды? С каким настроем мы должны подходить к празднованию Христова Воскресения? «Постились – это значит, заглядывали в свое сердце»

Протоиерей Игорь Латушко, клирик Свято-Духова кафедрального собора, духовник Минской епархии:

Давайте рассуждать. Постились – это значит, заглядывали в свое сердце. Смысл такой, чтобы увидеть там то, чем мы согрешили, и это вызывало скорбь, мы скорбели, то есть пребывали в делании поста, боролись со своим грехом, своими ошибками. Очищенное сердце должно впустить эту радость, она должна быть. Она входит как одна из граней духовной жизни, по апостолу Павлу: плод духовный есть мир, любовь, радость, кротость, воздержание. То есть это духовное измерение христианской жизни. Человек имеет три природы, поэтому и радость сверху приходит, от благодати. Одна – светлая, радостная, а вторая – душевная. Обнимаемся, христосимся, говорим «Христос Воскресе!» Это тоже радость, душевная. Приходим домой – накрытый стол, пироги, красное вино, угощения. Тоже радость, телесная. Как важно, чтобы не затмить душевной и телесной божественную радость. Как ее сохранить – задача. Чтобы пребывать как можно дольше в духовном измерении жизни. Олег Лепешенков:

Тогда понятнее становятся слова апостола Павла: всегда радуйтесь. И то, как их исполнять. То есть это радость, которая должна быть.

Протоиерей Игорь Латушко:

Духовная радость. Потому источник радости может быть и другой. Хочу подчеркнуть, как важно, чтобы она была в правильном измерении. Если мы там были в правильном состоянии, то и здесь будет радость духовная. Мы не будем забывать, какая цена этому, с трепетом радоваться будем, что Господь такой ценой нам дал эту радость. То есть с такой тихой оглядкой: Господи, как бы тебя не огорчить, как бы не расстаться с этим миром, радостью, тишиной. Вот это внимательная жизнь. А когда безбрежно, что тоже имеет место, то человек через день-два может потерять эту радость. Вот такие рифы, на которые хорошо бы не наткнуться. Олег Лепешенков:

Как человеку построить общение с близкими, которые, может быть, по-другому относятся? Протоиерей Игорь Латушко:

Если вам предлагают что-нибудь, надо ответить по любви. То есть воздержанность. То, что я сказал: плод духовный есть мир, любовь, кротость, воздержание. Человек по любви примет что-нибудь, порадуется с ними, вкусит радость, но осторожно в чем-то себя ограничит, если этот человек живет внимательно. Олег Лепешенков:

Пасхальное богослужение – самое торжественное и радостное в году. Каково его главное содержание? Что мы должны услышать в эту ночь? Весь Пасхальный канон пропитан радостью, что мы причастны жизни вечной

Протоиерей Игорь Латушко:

Церковь исполнена великим опытом, который запечатлен в богослужебных текстах. Слова Пасхального канона, он весь пропитан этой радостью, что мы причастны жизни вечной. Мы, радуясь здесь, предвкушаем, что это будет продолжение иметь. И так весь канон. А в конце отрезвляющие слова: плотию уснув, яко мертв. На Пасхальном богослужении в конце звучит. То есть вся радость сопряжена с памятью о том, как, какой ценой это совершено. Если у человека внутри укладывается эта противоположность, он правильно празднует. Олег Лепешенков:

Вопрос, который, наверное, часто задают. Почему мы до сих пор умираем, уходим из этой жизни? Как нам в себе найти ту крепость веры, которая нам позволит увидеть свою жизнь в этой бесконечной перспективе? Протоиерей Игорь Латушко:

Церковь богата, перед нами было много людей, которые прошли по жизненному пути и оставили после себя след святости. Эта святость разная. Как звезды на небе имеют разный свет, так и святые оставили после себя свет нетления, их тела стали нетленными, хотя Бог распорядился, чтобы зло было невечное. Грех истлевает, в землю закопает, и вырастают цветочки на могилке. Ничего не остается – земля. А там, где преодолен грех, нетление. И вот мы, глядя на братьев, которые прошли по жизни, подвизаемся, чтобы быть на них похожими. И пути нам указаны. Церковь оставила богатый опыт, чего нам искать в этой жизни. Борьба с грехом – это одно, второе – личное отношения с Богом, найти это отношение в жизни. Преподобный Серафим кратко выразил: Дух Святой надо стяжать, познать на вкус, как он действует, как Бог вселяется в человека и за что оставляет. Олег Лепешенков:

Впереди Светлая седмица после Воскресения Христова. Что нас ждет на ней? Протоиерей Игорь Латушко:

Как чудно учат святые, что духовно наслаждались часто причащением в Светлую седмицу. То есть скорбели с Христом, а потом радовались с ним в Светлую седмицу, приступали к чаще, часто встречались с Богом, жаждали этой встречи. Переживание этих встреч. Вот духовное измерение жизни. Олег Лепешенков:

Какой совет вы чаще всего даете своим прихожанам, тем, кто к вам за ним приходит? Протоиерей Игорь Латушко:

Человек должен понимать, что есть отношения с Богом. Нужно эти переживания почувствовать. Он должен алкать и жаждать этого, как сказано в Священном Писании: блаженны алчущие и жаждущие правды. Этого хотеть надо, на вкус почувствовать, как с Богом жить. Этот опыт бессмертный. Олег Лепешенков:

А почему нам даются такие разные поводы задуматься, потрудиться над собой? Время поста, радости, обычного течения жизни. Пост. Почему верующим дается такое время для работы над собой?