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Экспертный совет рассмотрел проект Кодекса об архитектурной и строительной деятельности

18 апреля 2023 13:41
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Новости Беларуси. Разработка нормативных документов должна опираться в первую очередь на мнение специалистов, задействованных в той или иной сфере. Это подчеркнули участники экспертного совета при Совете Республики во время рассмотрения проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспертный совет рассмотрел проект Кодекса об архитектурной и строительной деятельности-1

Участие в дискуссии приняли в том числе бывшие руководители профильного министерства. Строительной отрасли в Беларуси уделяется огромное внимание. А внесение изменений должно поспособствовать ее развитию и эффективности, внедрению современных технологий, а также привлечению квалифицированных кадров.

Экспертный совет рассмотрел проект Кодекса об архитектурной и строительной деятельности-4

Дмитрий Демидов, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам:
Важно, что этот нормативный документ определяет принципы инновационного развития строительной отрасли, внедрения цифровых технологий, унификации проектной документации. Безусловно, это все призвано упростить проведение строительных работ, повысить эффективность строительной отрасли, дает мощный стимул для инновационного последующего эффективного развития и внедрения самых современных технологий как в область строительства, так и в область технического надзора и последующей эксплуатации возводимых строительных объектов.

При разработке законопроекта старались учесть мнения фактически всех участников строительной деятельности. Такой подход уже доказал свою эффективность. К обсуждению подключились не только столичные компании, но и регионы. Это позволило внести множество поправок в первоначальный проект Кодекса.

# Закон # общество # Дмитрий Демидов # Фотофакт

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