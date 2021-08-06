Зачем обращались в частные медцентры после Окрестина? Бывшая сотрудница клиники дала интервью

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Когда прошла информация (опять же, к разделу о политтехнологии – вброс слухов и фейков) по поводу изнасилованных, поскольку в Минздрав стекались списки всех пациентов, которые обратились в результате уличных беспорядков за медицинской помощью либо были доставлены для оказания медицинской помощи, у нас списки были поименно всех. Ни одного пациента с признаками изнасилования мы так и не нашли.

По интернету гуляют медсправки частных медцентров. Бывший сотрудник клиники с громким названием – назовем ее Наталья – дает нам интервью на условиях анонимности, без купюр.

Молодой человек позвонил и попросил записать его на гигиеническую чистку зубов, профгигиену. Это включает в себя снятие камня, снятие налета, полировка зубов, чтобы зубы выглядели белее. Может быть, вам что-то нужно посерьезнее? Может, вам нужен стоматолог-хирург? Может, вам челюсть сломали или зуб выбили? Он говорит: да нет, понимаете, я сидел на Окрестина три дня, у меня зубной щетки с собой не было, а я бы хотел зубы почистить. Мемориалом жертв милицейского беспредела определяют Окрестина.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

На Окрестина я сам лично практически ежесуточно выбывал. Там, где не было сопротивления, не было попыток вырваться, прорвать, открыть двери, ворота, избежать ответственности, никто никого нигде не трогал.