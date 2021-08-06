Тертель: знаю оценку коллег, и не только СНГ, что милиция Беларуси была на высоте во время протестов

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Они стояли насмерть, как говорят военные, они не отступали, они действовали очень грамотно, профессионально. И я не побоюсь этого слова сказать, потому что знаю оценку коллег наших, и не только на пространстве СНГ, но и других зарубежных правоохранительных структур, что милиция Республики Беларусь была на высоте.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Там, где мы появлялись, они разлетались и разбегались без особых проблем. Это дало мне возможность перебросить силы из Минска в Пинск, например.

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:

Подъехала еще дополнительная помощь, мы распределились и начали ту толпу, которая шла по Первомайской с палками, этими же лавочками, улюлюканьем, просто задерживать.

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:

Когда ОМОН начал вскрывать камеры хранения в «Короне», там же все было подготовлено. Лежали и цепи, и камни, и бутылки – все было подготовлено, ребята готовились.

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:

10-го числа в дневное время суток при отработке прилегающей территории к площади Ленина нами был обнаружен схрон – 500 килограмм битой тротуарной плитки, которая была кем-то за ночь подготовлена уже для вечерних мероприятий, для нападения на сотрудников милиции.