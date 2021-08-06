Омоновцы били электрошокером и требовали их развлекать. Как рождались фейки про Окрестина?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Чем страшнее фейки, тем лучше, тем легче вызвать переживание и негодование. Зачастую у сердобольных, но чаще всего невероятно несмышленых граждан. В общем, как в кино, только вместо актеров – живые люди. Вместо площадки – целая страна.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы видим очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими, литовскими. Координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба. Тактика оригинальностью не отличается, она настроена на концепцию изоляции власти.

Вот набор самых гнусных фейков. Использовали даже детей. Окровавленный ребенок из Гродно – жертва карателей. Позже отец расскажет: не справился с управлением автомобиля, никаких силовиков в той драматической истории не было.

Дальше еще хуже: дамочки уверяли, что после жестокого избиения теряли детей. На самом деле сами делали платные аборты или просто были подвержены генетическому заболеванию – невынашиванию. Но чего ни придумаешь ради жизни на польские гранты.

Тимуру Мицкевичу, подростку из Гродненской области, столичные омоновцы засунули дубинку в горло, требовали петь и развлекать их, били электрошокером по пяткам, по глазам дубинками. Врачам пришлось ввести его в кому. А вот что скажет сам Тимур.

Попал я сюда с повышенным давлением и прошу не распускать фейки о моем здоровье. Да, действительно, под конвоем, но ребята не звери, адекватные.

Стоит добавить, Тимур действительно участвовал в беспорядках. Захватывал транспорт для блокировки дорог, бросал в силовиков камни. Но притчей невероятного мятежа стала Василиса – не прекрасная.

Надо просить открывать подъезды, в подъездах иметь кирпичи, камни, плитки, чтобы бить им по головам или по рукам, если успеют заскочить. Покупать яйца, кидать в них, как вчера кидали. Обмундирование им портить.

Минчанка за разгульный образ жизни 14 раз привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией, поэтому допрос якобы случайной жертвы режима силовики предусмотрительно записали.

Мне действительно стыдно, что я вот так призывала драться с ними, нападать на них. Они тоже люди, у них есть семьи, дети, они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно, простите все. Все, кто в правоохранительных органах – солдаты, ОМОН – простите. А вот что она рассказала падким на сенсацию журналистам.

Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали, по кругу пустят. Сказали [...] так, что мама родная не узнает. Так и рождались фейки про Окрестина.