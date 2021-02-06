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«Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры?» Андрей Кривошеев отвечает на восемь вопросов

06 февраля 2021 08:03
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Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и у меня есть всего восемь вопросов и несколько минут на ответы. Сегодня я решила заглянуть на короткий разговор с председателем Союза журналистов Андреем Кривошеевым.

Андрей Кривошеев – уроженец Волгограда, выпускник Белорусского национального технического университета. Политический обозреватель, автор и ведущий авторских проектов Национальной государственной телерадиокомпании «Беларусь», председатель правления Белорусского союза журналистов.

«Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры?» Андрей Кривошеев отвечает на восемь вопросов-1

Влада Родовская:
Почему журналистика?

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Это жизнь.

Влада Родовская:
Если бы в ваши руки попал материал-сенсация, согласились ли бы вы на его публикацию, если за этим могли последовать санкции в ваш адрес?

Андрей Кривошеев:
Конечно, опубликовал бы.

Влада Родовская:
Если бы вам предложили огромную сумму денег с условием никогда больше не подходить к письменному столу?

Андрей Кривошеев:
Это невозможно, все пишут.

«Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры?» Андрей Кривошеев отвечает на восемь вопросов-4

Влада Родовская:
Кто для вас настоящий журналист?

Андрей Кривошеев:
Мои коллеги, с которыми я работаю бок о бок.

Влада Родовская:
В вашей профессии каждый день не похож на другой. Но вообще, как выглядит обыкновенный рабочий день журналиста?

Андрей Кривошеев:
Поиск новости, обработка новости, публикация новости, прием фидбека.

«Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры?» Андрей Кривошеев отвечает на восемь вопросов-7

Влада Родовская:
Самый большой миф о журналистике?

Андрей Кривошеев:
Журналистика может что-то предсказать.

Влада Родовская:
У кого бы вы хотели взять интервью?

Андрей Кривошеев:
Пожалуй, у многих взял, у кого хотел.

Влада Родовская:
Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры?

Андрей Кривошеев:
У журналиста есть этика. Журналист без журналистики не может. И журналисты – это свидетели своего времени.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Влада Родовская # Фотофакт

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