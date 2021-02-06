«Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры?» Андрей Кривошеев отвечает на восемь вопросов

Влада Родовская: Меня зовут Влада Родовская, и у меня есть всего восемь вопросов и несколько минут на ответы. Сегодня я решила заглянуть на короткий разговор с председателем Союза журналистов Андреем Кривошеевым.

Влада Родовская:

Почему журналистика?

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Это жизнь.

Влада Родовская:

Если бы в ваши руки попал материал-сенсация, согласились ли бы вы на его публикацию, если за этим могли последовать санкции в ваш адрес?

Андрей Кривошеев:

Конечно, опубликовал бы.

Влада Родовская:

Если бы вам предложили огромную сумму денег с условием никогда больше не подходить к письменному столу?

Андрей Кривошеев:

Это невозможно, все пишут.