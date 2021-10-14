Медицина – вне политики. О чём договорились Александр Лукашенко и директор Европейского бюро ВОЗ?

Новости Беларуси. Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации с коронавирусом. Об этом 14 октября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждались вызовы пандемии коронавируса и другие актуальные задачи здравоохранения. Подробности в материале Ксении Худолей.

На встречу с Президентом Беларуси Ханс Клюге приехал, проведя в нашей стране целые сутки. Накануне чиновник ВОЗ успел принять участие в профильном заседании СНГ, а утром лично посетил детскую инфекционку. Но ожидать нередко предвзятого отношения зарубежных гостей к стране не приходится. Медицина – вне политики. Это наш общий знаменатель. Лукашенко: «Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице» – читать здесь.

Очередная волна COVID-19 не миновала и нашу страну, однако свой механизм борьбы с вирусом разработан. Контроль за эпидситуацией в Беларуси – непрерывный процесс. Но в тисках коронавируса непозволительной ошибкой было бы забывать о других болезнях. Александр Лукашенко: не надо забывать, что у нас болеют в гораздо большем объеме другими заболеваниями – читать здесь.

По оценке ВОЗ, Беларусь уже сегодня входит в десятку стран по количеству мест в больницах, врачей и среднего медперсанала. И может похвастаться самыми низкими показателями материнской и детской смертности. Наша страна в числе лучших в мире по охвату медицинскими услугами и одна из первых получила сертификат ВОЗ, подтвердивший исключение случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Но потенциал совместной работы нашей системы здравоохранения и Всемирной организации не исчерпан. 14 октября был подписан очередной план сотрудничества на следующие два года.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Этим утром мы с министром здравоохранения Беларуси подписали двухгодичный план, который касается, во-первых, общего медицинского охвата, чтобы каждый имел доступ к медицинской помощи вне зависимости от социального и финансового положения. В этом направлении Беларусь показывает достойные результаты, главным образом за счет того, что сохранила базу здравоохранения со времен СССР и наполнила ее новым качественным содержанием. Также мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов. И, конечно, новым элементом должна стать совместная работа по цифровизации медицинских услуг. Второй акцент – готовность реагировать на чрезвычайные ситуации. Главный приоритет – увеличение охвата вакцинируемых.

Вакцинация – извечный источник скептицизма. Но когда дело касается новых опасных вирусов, ВОЗ рекомендует полагаться на специалистов. В Беларуси вакцинация против COVID-19 продолжается. Привиты уже 82 % медиков, более 50 % учителей и четверть работников социальной, транспортной и культурной сфер. Более 850 пунктов работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах соцобслуживания и метро. При этом к уже существующему перечню препаратов в перспективе могут добавиться и вакцины других производителей. Дмитрий Пиневич: «Видим если не всплеск, то по крайней мере рост количества вакцинированных» – читать здесь.