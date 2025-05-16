Новости по тегу #Игорь Абрамчик

В хозяйстве все работает как часы: от собственной метеостанции до подкормки деревьев.
«Стараемся максимально быстро нарастить объемы производства, потому что мы понимаем, что, производя даже в пять или в десять раз больше продукции, но делая это качественно, мы точно обязательно продадим эту продукцию».
«Не скажу, что это очень простой путь, но он точно интересный, потому что каждый день у тебя какие-то новые вызовы».
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