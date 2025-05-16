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Новости по тегу #Игорь Абрамчик

Метеостанция, дистанционный полив и GPS-трекеры на тракторах – узнали о новых технологиях на фермерском хозяйстве
16 мая 2025 14:47

Метеостанция, дистанционный полив и GPS-трекеры на тракторах – узнали о новых технологиях на фермерском хозяйстве

2,5 тысячи тонн яблок в год! Игорь Абрамчик о переориентации экспорта для белорусов
16 мая 2025 14:41

2,5 тысячи тонн яблок в год! Игорь Абрамчик о переориентации экспорта для белорусов

Почему между IT и сельским хозяйством выбрал второе? Поговорили с главой «СПАРТАН-АГРО»
16 мая 2025 14:35

Почему между IT и сельским хозяйством выбрал второе? Поговорили с главой «СПАРТАН-АГРО»

«Зачем нам завозить яблоки по импорту». Анатолий Исаченко принял участие в закладке сада в Пуховичском районе
14 октября 2021 19:37

«Зачем нам завозить яблоки по импорту». Анатолий Исаченко принял участие в закладке сада в Пуховичском районе

Что будет с ценами на яблоки?
20 ноября 2017 22:07

Что будет с ценами на яблоки?