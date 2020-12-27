Завершено расследование в отношении ещё одного участника августовских беспорядков

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного участника массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 августа 33-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на пересечении переулка Тучинского и улицы Кальварийской в Минске.

Игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, мужчина участвовал в возведении баррикад на проезжей части дороги, умышленно блокируя движение. В результате этих действий десятки маршрутов городского пассажирского транспорта были остановлены. Мужчина пояснил, что виной всему алкоголь и эффект толпы.