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Завершено расследование в отношении ещё одного участника августовских беспорядков

27 декабря 2020 11:50
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного участника массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершено расследование в отношении ещё одного участника августовских беспорядков-1

10 августа 33-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на пересечении переулка Тучинского и улицы Кальварийской в Минске.

Игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, мужчина участвовал в возведении баррикад на проезжей части дороги, умышленно блокируя движение. В результате этих действий десятки маршрутов городского пассажирского транспорта были остановлены. Мужчина пояснил, что виной всему алкоголь и эффект толпы.

Завершено расследование в отношении ещё одного участника августовских беспорядков-4

Мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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