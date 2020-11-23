МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек

Новости Беларуси. Уверенно идет на спад, но продолжает пополнять статистику нарушений. Воскресный марш 22 ноября можно считать состоявшимся только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регионы практически не поддержали бессмысленный, а главное – незаконный выход на улицу. Как результат, за участие в несанкционированных акциях в Беларуси задержаны 345 человек. Из них более 200 – в столице.

Пик протестов пришелся на обеденное время и длился около часа. Участники акции планировали в последующем направиться в центр города. Группы людей выходили на проезжую часть в районе Каменной Горки, улицах Калиновского, Голубева и других местах, блокируя при этом движение автомобилистов и общественного транспорта.