Прямой эфир

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек

23 ноября 2020 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уверенно идет на спад, но продолжает пополнять статистику нарушений. Воскресный марш 22 ноября можно считать состоявшимся только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регионы практически не поддержали бессмысленный, а главное – незаконный выход на улицу.

Как результат, за участие в несанкционированных акциях в Беларуси задержаны 345 человек. Из них более 200 – в столице.

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек-1

Пик протестов пришелся на обеденное время и длился около часа. Участники акции планировали в последующем направиться в центр города. Группы людей выходили на проезжую часть в районе Каменной Горки, улицах Калиновского, Голубева и других местах, блокируя при этом движение автомобилистов и общественного транспорта.

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек-4

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек-6

Сотрудникам милиции пришлось освобождать дороги от нарушителей. И снова с протестующими дети, и снова в бчб-рядах люди в состоянии алкогольного опьянения.

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек-9

Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств.

Читайте также:

Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли

«Они нас узнают, мы их узнаем». Корреспондент Белтелерадиокомпании рассказала о том, как работает на акциях протеста

«И я ставлю это в эфир». Григорий Азарёнок о работе на акциях протеста, радикалах и комментариях в интернете

# Акции протеста # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?
23 ноября 2020 10:42

Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?

Александр Лукашенко: в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать
23 ноября 2020 10:34

Александр Лукашенко: в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать

В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления
23 ноября 2020 10:31

В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления