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Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

21 ноября 2020 14:09
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23 ноября погоду в стране будут формировать фронтальные разделы и воздушные массы атлантического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В начале следующей недели в Северной Атлантике будет сохраняться активная циклоническая деятельность и погоду в нашей стране будут формировать фронтальные разделы. Начиная с середины рабочей недели, атмосферное давление подрастет и осадков станет меньше. Местами будут сгущаться туманы, ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.   

Температура воздуха в ночные часы по республике составит -3 – +5°C, максимальная температура днем будет находиться в пределах от 0 до +6°C.  

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-13

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-15

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю-17

Во вторник, 24 ноября, ночью скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. А в среду республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления.   

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич # Юлия Самусенко # Фотофакт

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