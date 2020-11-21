Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 ноября погоду в стране будут формировать фронтальные разделы и воздушные массы атлантического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В начале следующей недели в Северной Атлантике будет сохраняться активная циклоническая деятельность и погоду в нашей стране будут формировать фронтальные разделы. Начиная с середины рабочей недели, атмосферное давление подрастет и осадков станет меньше. Местами будут сгущаться туманы, ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха в ночные часы по республике составит -3 – +5°C, максимальная температура днем будет находиться в пределах от 0 до +6°C.