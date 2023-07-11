За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС

Новости Беларуси. В заводском районе определили победителей конкурса на лучшую организацию работы коллегиального органа общественного самоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Представители КОТОСов – это активисты, которые стремится сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Основная цель – объединить минчан для самостоятельного решения вопросов местного значения. В их задачи входит благоустройство детских и спортивных площадок, уборка и озеленение придомовых территорий.

Также активисты проводят профилактические акции и привлекают неравнодушных жителей и молодежь. Администрация наградила тех, кто внес наиболее весомый вклад в развитие района. Лучшим стал КОТОС № 2 ЖЭУ № 3.