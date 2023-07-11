За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС

Новости Беларуси. В заводском районе определили победителей конкурса на лучшую организацию работы коллегиального органа общественного самоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В заводском районе определили победителей конкурса на лучшую организацию работы коллегиального органа общественного самоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Представители КОТОСов – это активисты, которые стремится сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Основная цель – объединить минчан для самостоятельного решения вопросов местного значения. В их задачи входит благоустройство детских и спортивных площадок, уборка и озеленение придомовых территорий.
Также активисты проводят профилактические акции и привлекают неравнодушных жителей и молодежь. Администрация наградила тех, кто внес наиболее весомый вклад в развитие района. Лучшим стал КОТОС № 2 ЖЭУ № 3.
Николай Волчков, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 2 ЖЭУ № 3 Заводского района:
Мы сделали за все существование, может, объектов 50: качели, горки, три хороших больших комплекса детских, где есть и горочка, и лисичка, и качели – комплекс такой. Закупали тоже КОТОСом.
Владимир Шибеко, первый заместитель главы администрации Заводского района:
КОТОСы имеют для развития и благоустройства района немаловажное значение, поскольку благодаря их инициативе, благодаря взаимодействию с администрацией Заводского района, учреждениями образования, с предприятиями. Активно занимает позицию в благоустройстве территории, в наведении порядка.
Отмечены призовыми местами еще пять коллегиальных органов территориального общественного самоуправления. Все они получили денежные призы, которые направят на новые проекты по благоустройству района.