Прямой эфир

За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС

11 июля 2023 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В заводском районе определили победителей конкурса на лучшую организацию работы коллегиального органа общественного самоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС-1

Представители КОТОСов – это активисты, которые стремится сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Основная цель – объединить минчан для самостоятельного решения вопросов местного значения. В их задачи входит благоустройство детских и спортивных площадок, уборка и озеленение придомовых территорий.

Также активисты проводят профилактические акции и привлекают неравнодушных жителей и молодежь. Администрация наградила тех, кто внес наиболее весомый вклад в развитие района. Лучшим стал КОТОС № 2 ЖЭУ № 3.

За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС-4

Николай Волчков, председатель коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 2 ЖЭУ № 3 Заводского района:
Мы сделали за все существование, может, объектов 50: качели, горки, три хороших больших комплекса детских, где есть и горочка, и лисичка, и качели – комплекс такой. Закупали тоже КОТОСом.

За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС-7

Владимир Шибеко, первый заместитель главы администрации Заводского района:
КОТОСы имеют для развития и благоустройства района немаловажное значение, поскольку благодаря их инициативе, благодаря взаимодействию с администрацией Заводского района, учреждениями образования, с предприятиями. Активно занимает позицию в благоустройстве территории, в наведении порядка.

За вклад в развитие и благоустройство столицы. В Минске наградили лучших активистов КОТОС-10

Отмечены призовыми местами еще пять коллегиальных органов территориального общественного самоуправления. Все они получили денежные призы, которые направят на новые проекты по благоустройству района.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Владимир Шибеко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первые экипажи-тысячники определились в Минской области
11 июля 2023 13:37

Первые экипажи-тысячники определились в Минской области

Первый состав поезда на «Славянский базар» из Москвы отправится 11 июля
11 июля 2023 12:51

Первый состав поезда на «Славянский базар» из Москвы отправится 11 июля

Белорусские спасатели облетят всю страну с иконой Божией Матери «Неопалимая купина»
11 июля 2023 11:25

Белорусские спасатели облетят всю страну с иконой Божией Матери «Неопалимая купина»