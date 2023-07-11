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Первые экипажи-тысячники определились в Минской области

11 июля 2023 13:37
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Новости Беларуси. Первые комбайнеры-тысячники на полях Минской области. Тон в нынешнем сезоне вновь задают механизаторы Клецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые экипажи-тысячники определились в Минской области-1

С трудовым успехом 11 июля поздравляют Сергея Янучка и Виктора Жуковского, за плечами у которых не один рекорд. На жатве 2020 года через бункер их «Лексиона» прошло более 4 000 тонн зерна. Работают герои жатвы в ОАО «Кухчицы». Там на данный момент они не единственные лидеры уборочной. Есть коллеги, которые не уступают по объемам собранного урожая, а также водители, которые перевезли с поля более тысячи тонн зерна. 

Имена аграриев-передовиков узнаете в нашем большом вечернем информационном канале.

# Уборочная кампания # общество # Виктор Жуковский # Сергей Янучок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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