Первые экипажи-тысячники определились в Минской области

С трудовым успехом 11 июля поздравляют Сергея Янучка и Виктора Жуковского, за плечами у которых не один рекорд. На жатве 2020 года через бункер их «Лексиона» прошло более 4 000 тонн зерна. Работают герои жатвы в ОАО «Кухчицы». Там на данный момент они не единственные лидеры уборочной. Есть коллеги, которые не уступают по объемам собранного урожая, а также водители, которые перевезли с поля более тысячи тонн зерна.

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