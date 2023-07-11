Белорусские спасатели облетят всю страну с иконой Божией Матери «Неопалимая купина»

И они пролетят с ней на борту вертолета через всю страну. Уже сегодня, 11 июля, икона побывает в Брестском и Гродненском областных подразделениях МЧС. Облет с духовной святыней продлится несколько недель. В каждом областном центре, как и принято во время любого крестного хода, пройдут богослужения. Перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед и об исцелении недугов.