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Белорусские спасатели облетят всю страну с иконой Божией Матери «Неопалимая купина»

11 июля 2023 11:25
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Новости Беларуси. Воздушный крестный ход над Беларусью с иконой Божией Матери «Неопалимая купина». Она считается главной покровительницей и защитницей белорусских спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели облетят всю страну с иконой Божией Матери «Неопалимая купина»-1

И они пролетят с ней на борту вертолета через всю страну. Уже сегодня, 11 июля, икона побывает в Брестском и Гродненском областных подразделениях МЧС. Облет с духовной святыней продлится несколько недель. В каждом областном центре, как и принято во время любого крестного хода, пройдут богослужения. Перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед и об исцелении недугов.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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