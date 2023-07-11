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Первый состав поезда на «Славянский базар» из Москвы отправится 11 июля

11 июля 2023 12:51
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Новости Беларуси. На поезда, назначенные на период проведения «Славянского базара», приобретено уже почти 4 000 билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый состав поезда на «Славянский базар» из Москвы отправится 11 июля-1

Речь о составах, которые будут курсировать между Витебском и Москвой и свяжут фестивальную столицу с Минском. Во время пути в них пассажиры смогут узнать историю и программу проведения нынешнего «Славянского базара». Интерьер вагонов оформлен в стилистике творческого форума. Первые гости из Москвы в Витебск отправятся сегодня, 11 июля, около полуночи и уже завтра утром их встретят на гостеприимной белорусской земле.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Фотофакт

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