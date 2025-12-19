Преступность ушла в цифру! Замминистра МВД рассказал об уникальных средствах для борьбы с кибермошенниками

Как добиться беби-бума? Что со стратегией цифровизации и почему мы делаем ставку на энергетику? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

МВД столкнулось с «цифрой» еще в начале 2000-х годов. И вопрос здесь не с теми массивами данных, с которыми мы работали всегда. Вопрос в том, что преступность ушла в цифру. В настоящее время 30 % всех регистрированных преступлений так или иначе связаны с высокими технологиями. И уже тогда, в начале 2000-х, мы поняли, что этим вопросом надо заниматься. Вопрос даже не в штатной структуре. Мы тотчас создали подразделение по противодействию киберпреступности. Мы организовали не просто набор и мотивацию специалистов. Мы организовали обучение специалистов, и в настоящее время оно проходит не только в рамках ведомственных вузов, это Академия милиции и Могилевский институт МВД. В наших интересах специалистов по кибербезопасности, борьбе с киберпреступностью готовит ведущие вузы страны. Далее мы перешли к тактике и методике, к разработке специфического инструментария по противодействию киберпреступности – для выявления, пресечения, профилактики или превенции этих преступлений. В настоящее время мы работаем над превенцией самым активным образом.

Геннадий Казакевич:

Конкретный пример – автоматизированная система обработки банковских инцидентов, АСОИ. Это тот продукт, тот инструмент, который был разработан по инициативе МВД в тесном взаимодействии с Национальным банком и всеми заинтересованными. Что он позволяет делать? Мы можем не просто выявлять, отслеживать по определенным маркерам фродовые операции, то есть банковскую операцию с признаками мошенничества. Мы можем максимально оперативно в режиме реального времени прослеживать движение денежных средств и блокировать счета. Это делаю я с помощью электронной цифровой подписи в режиме реального времени. Благодаря этому во многом количество преступлений, совершенных с использованием высоких технологий, начало снижаться. Это тот белорусский феномен, которого, поверьте, нет нигде в мире. И это не чудо, это синергия усилий всех заинтересованных белорусского государства, которое показывает, что оно эффективно. Но если мы говорим о безопасности, мы ведь должны говорить еще об информационной безопасности. У цифры, как и у любой медали, есть обратная сторона. И те риски, которые уже существуют в виде конкретных преступлений и мы прогнозируем в ближайшее время, заставляет нас самым серьезным образом заниматься организацией информационной безопасности. Я говорю не только о стратегии или политике, которая у нас есть. Это общегосударственная задача. Может быть, поэтому иностранные студенты приходят к нам.