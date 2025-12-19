Министр здравоохранения рассказал о программе 5П, которую продвигают в Беларуси. Что это такое?

Как добиться беби-бума? Что со стратегией цифровизации и почему мы делаем ставку на энергетику? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Как добиться беби-бума? Что со стратегией цифровизации и почему мы делаем ставку на энергетику? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Если будет расти количество больниц к тому количеству, которое мы имеем, поликлиник, которые мы имеем, там некому будет обслуживаться. Это первое.
Второе. Сегодня, даже если что-то строится, оно должно строиться под обслуживаемое население. То есть на сегодняшний момент врач, зарабатывая среднюю зарплату, которая у него на сегодня 3700 рублей, должен работать напряженно.
И в этой ситуации, когда мы говорим с вами про очереди, это сложная структура. Она состоит не просто из тех, кто на самом деле имеет абсолютное показание к тому, чтобы получить ее здесь и сейчас. В этом отношении мне хотелось бы отметить, что любой гражданин нашей страны, имея острое состояние, ему не нужен ни талончик, ему не нужен никакой отказ, не имеют права ему отказать как в поликлинике, так в стационаре. Это четко регламентировано, и существуют должностные обязанности, когда врач должен оказать эту помощь.
Александр Ходжаев:
Но вместе с тем за последние годы мы с вами тоже должны отмечать повышенный спрос на медицину. Откуда он взялся? Он взялся от того, что технологии растут. На сегодня они становятся высокотехнологичными. Люди много получают информации, они интересуются. И они просят и требуют со стороны государства дать конкретную процедуру, которую они считают, что она может им помочь.
Что это формирует? Это формирует запрос. Но насколько на сегодня этот запрос является обоснованным и актуальным, это должен решать врач, к которому попадает человек. И врач на основании своего объективного осмотра знаний выносит вердикт – тебе сегодня, через неделю, через месяц необходимо пройти следующие процедуры. Такие высокотехнологичные, как исследование компьютерного томографа, МРТ-исследование.
И в этом отношении, конечно, мы имеем на сегодняшний день в некоторой степени дисбалансы. Они сформированы. То есть люди считают, что они имеют значимое знание, которое позволяет руководить, что мне нужно сделать, как меня нужно лечить. Мы имеем спрос на то, чтобы врач следовал тому, что говорит пациент.
Александр Ходжаев:
И в этом отношении важно иметь ту теорию, которую мы на сегодняшний день продвигаем, стратегию развития, которая состоит из 5П. Она прописана в проекте, который мы все с вами видели.
Мероприятиями проекта Госпрограммы предусмотрено активное развитие персонализированной медицины (кардиология, неврология, онкология, репродуктивная медицина, медицинская генетика), наравне с другими элементами модели 5П – медицины (современный подход, объединяющий предиктивную (предсказательную), профилактическую, персонализированную, партисипативную (пациент-ориентированную) и позитивную медицину, направленную на долгосрочное поддержание здоровья, а не только на лечение болезней, используя точные данные и вовлекая пациента в процесс).
В Беларуси может появиться аналог российских Госуслуг? Ответил Кирилл Залесский.