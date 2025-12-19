Министр здравоохранения рассказал о программе 5П, которую продвигают в Беларуси. Что это такое?

Как добиться беби-бума? Что со стратегией цифровизации и почему мы делаем ставку на энергетику? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Если будет расти количество больниц к тому количеству, которое мы имеем, поликлиник, которые мы имеем, там некому будет обслуживаться. Это первое.

Второе. Сегодня, даже если что-то строится, оно должно строиться под обслуживаемое население. То есть на сегодняшний момент врач, зарабатывая среднюю зарплату, которая у него на сегодня 3700 рублей, должен работать напряженно.

И в этой ситуации, когда мы говорим с вами про очереди, это сложная структура. Она состоит не просто из тех, кто на самом деле имеет абсолютное показание к тому, чтобы получить ее здесь и сейчас. В этом отношении мне хотелось бы отметить, что любой гражданин нашей страны, имея острое состояние, ему не нужен ни талончик, ему не нужен никакой отказ, не имеют права ему отказать как в поликлинике, так в стационаре. Это четко регламентировано, и существуют должностные обязанности, когда врач должен оказать эту помощь.