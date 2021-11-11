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За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть

11 ноября 2021 08:08
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Новости Беларуси. Уже четвертые сутки на границе с Польшей сохраняется накаленная обстановка между беженцами из Ближнего Востока и польскими силовиками. Они не оставляют попыток попасть в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть-1

Очередная ночь на границе для тысяч беженцев прошла в нечеловеческих условиях. Сотни детей, женщин были вынуждены ночевать при минусовых температурах прямо на земле перед колючей проволокой. От заката до рассвета здесь горят костры – единственный способ согреться. Польские силовики по-прежнему не давали спать: всю ночь не выключались фонари, работали громкоговорители – это своего рода психологическое оружие.

За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть-4

Люди продолжают прибывать в лагерь – за ночь он увеличился почти на треть. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы облегчить страдания людей – сегодня, 11 ноября, в зону надвигающейся гуманитарной катастрофы будет доставлена очередная партия гуманитарной помощи – еда, молоко, вода.

За ночь лагерь беженцев на белорусской границе увеличился на треть-7

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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