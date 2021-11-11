Руководители госорганов проведут выездные приёмы граждан 11 и 12 ноября. По каким адресам обращаться?

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 11 ноября со своими вопросами можно обратиться к министру финансов Юрию Селиверстову в Свислочском райисполкоме. 12 ноября в Березовском райисполкоме на вопросы ответит министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. В этот же день председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко посетит Витебскую область. С 11:00 до 13:00 спикер проведет личный прием граждан в Ушачском районном исполнительном комитете.