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Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?

11 ноября 2021 07:11
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Уже четвертые сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой.

Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?-1

Белорусы не могут быть равнодушными к людям, которые находятся на границе в таких нечеловеческих условиях. Депутаты, общественные организации и Красный Крест привозят в лагерь, который растянулся практически на километр, воду, еду и теплые вещи.

Лискович о беженцах на границе: идёт зима, нужно понимать, что их пребывание здесь только ухудшится. Подробнее здесь.

Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?-4

На фоне миграционного кризиса Брюссель в очередной раз собирается рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении Беларуси. В первую очередь такую инициативу поддерживает Польша. Все это ЕС будет обсуждать на экстренном саммите 15 ноября. Также миграционный кризис на польской границе стал темой телефонного разговора исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Они подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС и выразили озабоченность его гуманитарными последствиями.

Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем «в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?-7

Меж тем Беларусь неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам и призывала европейские государства отказаться от дискриминации в отношении беженцев.

Уже четвёртые сутки более 2000 беженцев живут на улице. Что происходит в приграничье Беларуси?-10

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# Беженцы # общество # Владимир Путин # Ангела Меркель # Виктор Лискович # Фотофакт

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