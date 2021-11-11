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В Беларусь прибыл самолёт из Пекина с вакциной против коронавируса

11 ноября 2021 06:27
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия – это 1,5 миллиона доз уже известного препарата Vero Cell.

Треть китайская сторона предоставила в качестве дружеской гуманитарной помощи, а миллион доз доставляется в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тысяч шприцев.

В Беларусь прибыл самолёт из Пекина с вакциной против коронавируса-1

За 20 часов экипаж самолета Вооруженных Сил Беларуси пересек пять часовых поясов. Белорусские военные летчики не первый раз осуществляют полет по этому маршруту. При доставке соблюдаются все необходимые температурные условия. После контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

В Беларусь прибыл самолёт из Пекина с вакциной против коронавируса-4

Отметим, Беларусь стала первой страной, которая отправила гуманитарный груз в Китай для борьбы с пандемией. Затем началась широкомасштабная ответная помощь.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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