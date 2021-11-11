В Беларусь прибыл самолёт из Пекина с вакциной против коронавируса

Новости Беларуси. В Беларусь прибыл самолет из Пекина с вакциной против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия – это 1,5 миллиона доз уже известного препарата Vero Cell. Треть китайская сторона предоставила в качестве дружеской гуманитарной помощи, а миллион доз доставляется в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тысяч шприцев.

За 20 часов экипаж самолета Вооруженных Сил Беларуси пересек пять часовых поясов. Белорусские военные летчики не первый раз осуществляют полет по этому маршруту. При доставке соблюдаются все необходимые температурные условия. После контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.