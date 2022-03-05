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Внук Ивана Кустова: он для меня являлся образцом мужчины всю жизнь

05 марта 2022 12:23
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Новости Беларуси. Пример для каждого из нас, настоящий защитник Отечества и патриот Беларуси. В Минске 5 марта простились с последним в нашей стране Героем Советского Союза Иваном Кустовым. Траурная церемония прошла в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицер участвовал в освобождении Украины, Молдовы и Польши. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии. Иван Ильич – почетный солдат 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, навечно вписавший свое имя в ее историю.

Внук Ивана Кустова: он для меня являлся образцом мужчины всю жизнь-1

Дмитрий Кустов, внук:
Положительным, жизнерадостным он был. И, самое главное, он для меня являлся образцом мужчины на всю жизнь. Задал во мне то, что необходимо для жизни.

Костевич на прощальной церемонии с Кустовым: это вызывает горесть, потому что герои этой истории нас покидают. Читайте здесь.

# Некролог # общество # Дмитрий Кустов # Иван Кустов # Фотофакт

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