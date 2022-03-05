Внук Ивана Кустова: он для меня являлся образцом мужчины всю жизнь

Новости Беларуси. Пример для каждого из нас, настоящий защитник Отечества и патриот Беларуси. В Минске 5 марта простились с последним в нашей стране Героем Советского Союза Иваном Кустовым. Траурная церемония прошла в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицер участвовал в освобождении Украины, Молдовы и Польши. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии. Иван Ильич – почетный солдат 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, навечно вписавший свое имя в ее историю.