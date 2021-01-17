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Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

17 января 2021 18:59
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Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»-1

Его авторский стиль знаком многим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналист президентского пула, автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» и настоящий патриот.

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра. Я уже привыкал: рубрика выходит – начинаются звонки. Несколько суток, то есть телефон не умолкал, батарея садилась. Вот и все сложности. Главное ведь было – отстоять страну, любимую не отдать.

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»-7

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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