Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра. Я уже привыкал: рубрика выходит – начинаются звонки. Несколько суток, то есть телефон не умолкал, батарея садилась. Вот и все сложности. Главное ведь было – отстоять страну, любимую не отдать.