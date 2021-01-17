Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.
Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.
Его авторский стиль знаком многим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Журналист президентского пула, автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» и настоящий патриот.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра. Я уже привыкал: рубрика выходит – начинаются звонки. Несколько суток, то есть телефон не умолкал, батарея садилась. Вот и все сложности. Главное ведь было – отстоять страну, любимую не отдать.
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