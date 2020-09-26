«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона

Новости Беларуси. В Витебске впервые за последние 5 лет аграрии намолотили 1 миллион 77 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В непростых условиях завершали кампанию. Но результат стоил того. Во многом таких показателей региону удалось достичь и благодаря поддержке главы государства. После Указа Президента сельское хозяйство Витебской области претерпело немало изменений.

Как чествовали хлеборобов северного края, расскажет Анастасия Бут. До конца уборочной оставалось всего несколько дней. Но погода решила иначе. Оставшиеся зерновые на севере страны убирали едва ли не месяц. Боролись за каждый колос.

Анастасия Бут, корреспондент СТВ:

За моей спиной главный каравай Витебской области. В высоту он 1 метр 20 сантиметров и весит он около 70 килограммов. Сделан из зерна нового урожая. И это лишь малая часть того, что намолотили аграрии северного региона. В Витебской области преодолели рубеж в 1 миллион тонн зерна. Некоторые районы, таких как Оршанский или Витебский, достигли урожайности более 40 центнеров с гектара. Еще один интересный факт: аграрии Витебской области первыми в стране выполнили госзаказ по продовольственному зерну. Турчин на «Дожинках» в Червене: IT – это очень здорово, но сельское хозяйство – не менее значимая отрасль нашей экономики

А Витебский район и вовсе преодолел свой исторический максимум – 118 тысяч тонн. И это абсолютный рекорд. Еще один рекорд, но уже личный, установил экипаж из Лепеля. Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов – лучший молодежный экипаж в стране. Их результат – 5 тысяч тонн.

Леонид Алексеенко, старший комбайнер филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат»:

Работа, как всегда, но удался удачным. Успели все собрать и новый рекорд поставить.

Сергей Колбасов, комбайнер филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат»:

Благодаря всему нашему коллективу – директору, агрономам, инженерам – запчасти вовремя подавались, отвозка была вовремя... Поэтому все так и получилось.

6-тысячный Летний амфитеатр – главная площадка «Славянского базара». Сегодня здесь аплодируют тем, кто во время фестиваля, до и после него практически жил в полях. Агрономы, механизаторы, водители. Сегодня они главные звезды на этой сцене.

Юрий Шимчик, директор ОАО «Новоселки-Лучай»:

Для нашего хозяйства, в частности, плюсы – больше 5 тысяч вала к прошлому году. Мы намолотили больше 15 тысяч зерна и зернобобовых. Рапс удался неплохой – полторы тысячи. Убираем сегодня кукурузу на силос.

Аплодисменты и поздравления. Дипломы, денежные премии и дорогие подарки: от вездеходных легковых автомобилей до тракторов и зерноуборочных комбайнов. От благодарных белорусов и даже россиян. Делегация Псковской области – соседи и друзья – приехала на «Дожинки» впервые. В России подобных праздников нет.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области (Россия):

На большой праздник очень много интересной техники, очень много решений – решений именно заводов, которые располагаются на территории Беларуси. Мы тоже там какие-то моменты для себя взяли, обязательно проработаем и, возможно, еще дополнительные точки сотрудничества найдем.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, за этим стоит большой труд хлеборобов, им за это огромное спасибо. Надо сказать, что всегда было понимание и поддержка в решении проблем, которые были, со стороны государства, со стороны Президента, правительства. Чего стоит один Указ Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Была проведена серьезная модернизация сельского хозяйства.