За деревней будущее! Что говорят белорусы по итогам ВНС?

Детальная, продуманная и выверенная с учетом всех современных внутренних и внешних обстоятельств стратегия развития Беларуси – это об утвержденной 19 декабря на ВНС программе соцэкономразвития страны до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дорожная карта» на пятилетку для всех и каждого – здесь все белорусы разного возраста и профессии найдут очень важные ориентиры для себя, для своих близких, для своей семьи. И вот какими мнениями о, по сути, главном итоге работы ВНС они поделились с нашими корреспондентами.