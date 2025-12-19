За деревней будущее! Что говорят белорусы по итогам ВНС?
Детальная, продуманная и выверенная с учетом всех современных внутренних и внешних обстоятельств стратегия развития Беларуси – это об утвержденной 19 декабря на ВНС программе соцэкономразвития страны до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Дорожная карта» на пятилетку для всех и каждого – здесь все белорусы разного возраста и профессии найдут очень важные ориентиры для себя, для своих близких, для своей семьи. И вот какими мнениями о, по сути, главном итоге работы ВНС они поделились с нашими корреспондентами.
Последние два дня единой, актуальной, самой главной темой для обсуждения стало будущее нашей Беларуси. Для себя как для представителя молодежи выделила такие главные вопросы, как поддержка молодых специалистов, их сопровождение на первом рабочем месте, а также как представительница женского пола отмечаю для себя вопросы поддержки и охраны материнства и детства.
Проживая в социально ориентированном государстве, очень важно сохранить и приумножать те социальные нормы, которые у нас на сегодняшний день существуют. И важно, чтобы социальные сервисы, которые сегодня государство предоставляет для человека, это образование, здравоохранение, социальная сфера, чтобы они повышали свое качество.
Президент Республики Беларусь четко обозначил дальнейшее стратегическое развитие энергетики нашей страны. Прежде всего это модернизация и строительство новых линий. Это новые мощности для районов, для деревень, строительство новых современных подстанций.
Чтобы были сильные регионы, нужно, во-первых, поднять деревни, поднять село. Там тоже живут люди, которые нуждаются в работе, в учебе, нужно строить новые школы, чтобы дети и взрослые не уезжали из села.