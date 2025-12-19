Общий объём инвестиций в здравоохранение превысит 7 млрд рублей в пятилетке

Демографическая безопасность (а здесь подразумевается и укрепление здоровья белорусов, и всесторонняя поддержка семьи) – приоритет номер один в утвержденной 19 декабря на ВНС Программе соцэкономразвития страны до 2030-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это закономерно, ведь здоровая нация – равно «здоровая» и эффективная экономика, если рассуждать стратегически. А потому и инвестиции в здравоохранение – это, по сути, инвестиции в будущее. В ближайшие годы на модернизацию объектов медицинской сферы направят более семи миллиардов рублей.

А это и принципиально новый технологический уровень оказания помощи белорусам, и более комфортные условия работы медиков. Накануне и сегодня представители этой сферы внимательно следили за ходом ВНС, разумеется, обращая внимание на то, что им близко профессионально. Среди таких специалистов и сотрудники Перинатального центра Могилевской области. Шесть лет назад, после полномасштабной реконструкции, центр получил высший, третий уровень. Благодаря техническому перевооружению роды здесь стали максимально комфортными и безопасными, из рутинной медицинской процедуры они превратились в современную и технологичную заботу о семье.

Екатерина Резникова, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Наши пациентки, наши женщины имеют полный комплект тех медицинских услуг, медицинского сопровождения до беременности для того, чтобы родить малыша. Когда мы родили ребенка, у нас есть определенный социальный пакет.

Ольга Калинина, многодетная мама, жительница Могилева:

У нас не страшно быть многодетной мамой, у нас хорошая социальная поддержка, строятся детские сады, у нас даже в Могилеве сколько построено за последние пару лет.

Масштабные планы в социальной сфере опираются на прочный экономический фундамент. А одна из его опор, учитывая специализацию Беларуси, – сильный агропромышленный комплекс. Эффективная работа предприятий АПК, своевременная модернизация, а также неукоснительное соблюдение технологической дисциплины в сельском хозяйстве – залог обеспечения продовольственной безопасности.