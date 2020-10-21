«За ЦТ мы не всегда видим человека». Как может измениться вступительная кампания в Беларуси?

Новости Беларуси. Диалоговые площадки стартовали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Депутаты, члены профсоюзных организаций, а также юристы, историки и ученые вместе обсуждают дальнейший курс развития страны.
«Мы хотим услышать всех». Диалоговые площадки стартовали в Минской области
Дискуссионная площадка действовала и в Молодечно. Депутаты Минского областного Совета депутатов, руководители организаций и предприятий обсудили ряд тем, в том числе развитие страны, рост доходов населения, социальные преференции. Подымались и вопросы образования, к примеру вступительная кампания.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть мнение о том, что форму экзаменов после 11 класса нужно менять. Мы тоже выступаем за то, чтобы это был единый какой-то экзамен за курс общего среднего образования, и он бы являлся как раз таки и вступительным экзаменом в высшие учебные заведения. Вместе с тем педагоги, наверное, настаивают на том, чтобы в высшие учебные заведения (на некоторые специальности) наши дети поступали и с учетом собеседования, потому что за Централизованным тестированием мы не всегда видим человека и не всегда потом этот специалист может оправдать надежды какого-то нанимателя.
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