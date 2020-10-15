Армия по контракту, декретный в счёт трудового стажа. Что предложила молодёжь на диалоговой площадке в Могилёве?

При работе с Конституцией и над новыми законами депутаты ждут дельных предложений от белорусов (внести их можно здесь ).

Новости Беларуси. Диалоговые площадки сейчас работают по всей стране. В Могилеве 15 октября к разговору активно подключилась молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия по контракту, декретный отпуск в счет трудового стажа. Эти и другие вопросы обсуждали 15 октября за круглым столом.

Среди участников дискуссии – студенты, молодые специалисты, ребята из списка кадрового резерва – те, кто готов участвовать в будущем своей страны.

Анна Попейко, учитель белорусского языка и литературы Радомльского УПК: Значит, идея такова: засчитывать декретный отпуск в трудовой стаж, потому что быть мамой – это тоже нелегко, это кропотливая работа. И я считаю, что это было бы правильно.

Владислав Власица, студент Белорусско-Российского университета: Я бы хотел, чтобы у нас существовала такая возможность, как армия по контракту. Чтобы, когда молодой человек заканчивает университет, у него была возможность не идти в армию, а идти работать и развиваться для пользы своей страны.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Молодежь хочет играть в интеллектуальные игры, настольные игры, образовываться, собираться, общаться. И такие ищут средства для коммуникаций. Сегодня государство должно подставить свое плечо, местные исполнительные органы, чтобы предоставить эти площадки.

Во время дискуссии звучали разные вопросы и предложения. Среди популярных – создать национальный фонд поддержки молодежных инициатив, который поможет реализовать молодым людям социально полезные и важные проекты.