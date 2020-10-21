«Мы хотим услышать всех». Диалоговые площадки стартовали в Минской области

Новости Беларуси. От предложений к решениям. Диалоговые площадки стартовали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из мероприятий проходило в зале Победы государственного музея Великой Отечественной войны. Здесь выступили эксперты, темами для дискуссий стали социальное партнерство и местное самоуправление. Возможность высказаться и задать свои вопросы была у каждого.

Анатолий Шеймович, председатель Молодежного совета Минского областного объединения профсоюзов: Больше всего, конечно же, как молодежь нас интересуют права молодых специалистов на рабочих местах, особенно их первые дни, когда они приходят по распределению на свое первое рабочее место. Данные площадки являются хорошим рабочим местом, где мы можем обсудить с уже более опытными коллегами, сделать корректировки, например наших предложений, и уже вынести их на платформу федерации и дальше в правительство.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Мы хотим услышать всех наших членов профсоюза и даже не членов профсоюза и предлагаем участвовать в наших диалоговых площадках. Мы хотим очень конкретно обсудить темы, которые нас волнуют. Поэтому я считаю, что конструктивный диалог – чтобы он был именно для укрепления страны, для укрепления государства, еще раз повторюсь, только в том случае, когда мы друг друга будем слышать.

Далее все предложения конструктивно соберут и направят органам власти на рассмотрение.

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