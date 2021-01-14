В Минске за сутки коммунальщики вывезли с улиц более 10 тысяч кубометров снега

Новости Беларуси. Еще одна порция снега прибавила работы коммунальщикам. За сутки с городских улиц вывезли свыше 10 тысяч кубометров снега. И уборка продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Задействовано почти 750 единиц техники. Одновременно специалисты заняты очисткой крыш от наледи и сосулек. В Минске также проводят мониторинг уборки территорий.
Проверки показали, что некоторые объекты торговли и общепита к своим обязанностям относятся недобросовестно. Руководство Минска призывает субъекты хозяйствования уделить больше внимания порядку на прилегающих территориях.
К уборке снега подключилась молодежь. Юноши и девушки присоединяются к челленджу, который стартовал в Гродненской области. Ребята помогают в уборке пожилым и маломобильным минчанам, проживающим в частном секторе. Так, в акции уже приняли участие курсанты военной академии, активисты БРСМ из БНТУ и волонтеры архитектурно-строительного колледжа.