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За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?

14 февраля 2020 13:28
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Сегодня вот эти изменения, которые происходят, в том числе, и по медицинским показателям для будущих призывников, это, в том числе, и запрос на справедливость в обществе, который существует.  Потому что, почему сегодня одни должны служить, а другие обращаются в специальные юридические фирмы, которые за деньги помогают откосить от армии.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Изменения, которые мы внесли в правила призыва, в том числе, по состоянию здоровья, будут способствовать тому, что эти частные «Рога и копыта», которые в Интернете выходят под лозунгом «Отмажу от армии», будут поставлены на место.

За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?-1

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
Мы очень хорошо проштудировали все вот эти лазейки и все способы, которые используют различного рода сайты, хотя, в принципе, насколько я знаю, они действуют достаточно на законных основаниях. Они обучают молодых людей, как себя вести на медицинской комиссии, какие заявлять жалобы, каксебя вести при тех или иных методах исследования. И они выкладывали это в открытый доступ. Мы это изучали и использовали это при подготовке новой инструкции. За что им большое спасибо, они нам тоже помогли.       

# Армия Беларуси # общество # Дмитрий Альховик # Сергей Клишевич # Игорь Марзалюк

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