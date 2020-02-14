За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Сегодня вот эти изменения, которые происходят, в том числе, и по медицинским показателям для будущих призывников, это, в том числе, и запрос на справедливость в обществе, который существует. Потому что, почему сегодня одни должны служить, а другие обращаются в специальные юридические фирмы, которые за деньги помогают откосить от армии.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Изменения, которые мы внесли в правила призыва, в том числе, по состоянию здоровья, будут способствовать тому, что эти частные «Рога и копыта», которые в Интернете выходят под лозунгом «Отмажу от армии», будут поставлены на место.