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Как изменилась физподготовка призывников за 20 лет: «Здесь всё зависит от личности, воспитания и такого понятия, как мужской характер»

14 февраля 2020 13:22
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Если сравнивать состояние здоровья парней сегодня и 20 лет назад, тогда было более физически крепкое поколение либо ныне? Насколько здоровые люди сегодня служат в Вооружённых силах?

«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
20 лет назад образ жизни и образ жизни на сегодняшний день – это совершенно разные вещи. Вы же знаете, что Всемирная организация здравоохранения разделила факторы, которые влияют на состояние здоровья. И основным из них признан фактор, как человек живёт в повседневной жизни: как он питается, как он двигается.

Соответственно, динамическая нагрузка и питания 20 лет назад и сейчас – совершенно разные вещи. Средства коммуникации, компьютерные технологии, которые, конечно, физическую нагрузку на молодых людей снижают. Но при этом я хочу заметить, что очень многие, несмотря на это, держат себя в форме, занимаются спортом и приходят в Вооружённые силы достаточно физически крепкие и подготовленные.

Да, есть молодые люди, которые до момента попадания в Вооружённые силы дальше своей комнаты, я, конечно, утрированно говорю, и тяжелее, чем мышка ничего в руках не держали. Конечно, им сложнее. Поэтому подвести общую черту и сказать, стало лучше или хуже, сложно. Есть разные молодые люди и здесь всё, скорее, зависит от личности, от воспитания и от такого понятия, как мужской характер. Даже если он занимается всю жизнь компьютерными технологиями, он может прийти крепким и подготовленным, и освоить службу в армии намного легче, чем у других молодых людей.

Как изменилась физподготовка призывников за 20 лет: «Здесь всё зависит от личности, воспитания и такого понятия, как мужской характер»-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Для тех, кто тяжелее мышки ничего в руках не держали, есть специальная IT-рота. И тут государство движется, и развивается.

Дмитрий Альховик:
Но при этом физическую подготовку военнослужащих в IT-роте тоже никто не отменял.

Сергей Клишевич:
Там и подкачаются.

# Армия Беларуси # общество # Дмитрий Альховик # Сергей Клишевич

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